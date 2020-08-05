От взрыва в Бейруте могли пострадать два украинских судна из Мариуполя

Ужасная трагедия, произошедшая в порту столицы Ливана Бейруте, принесла много повреждений и много потерь. В момент взрывов в порту находились корабли из украинского города Мариуполь. Об этом в Twitter сообщил сооснователь сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers.com Самир Мадани.

Как отмечается, два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту.

"Кажется, это зернохранилища. Эти судна не были источником чего-то взрывного, кроме того, что они, скорее всего, взорвались и усугубили ситуацию", - сообщил Мадани.

Изначально Мадани опубликовал информацию, что два корабля из Украины недавно прибыли в порт, и якобы могли перевозить любой товар, в том числе и фейерверки.

После этого аналитик удалил пост, извинился и сообщил, что корабли, наоборот, вероятно пострадали и к взрыву не имеют никакого отношения. Он также отмечает, что на корабле из Мариуполя, вероятно, было зерно.

Из инструмента MarineTraffic известно, что от взрыва могли пострадать 5 судов. Среди них два, которые прибыли из Украины - MERO STAR и RAOUF H

Как сообщали Українські Новини, количество погибших в Бейруте достигло 78 человек, в городе введут чрезвычайное положение.