подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • От взрыва в Бейруте могли пострадать два украинских судна из Мариуполя
05 августа 2020, среда, 11:07 889
Мир 2020-08-05T11:15:02+03:00
Українські Новини
От взрыва в Бейруте могли пострадать два украинских судна из Мариуполя

От взрыва в Бейруте могли пострадать два украинских судна из Мариуполя

Елизавета Кесельман
Ливан, Судно, Бейрут, взрыв в Бейруте, Украинские судна, Трагедия в Ливане
Взрыв в Бейруте. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH
Взрыв в Бейруте. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH

Ужасная трагедия, произошедшая в порту столицы Ливана Бейруте, принесла много повреждений и много потерь. В момент взрывов в порту находились корабли из украинского города Мариуполь. Об этом в Twitter сообщил сооснователь сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers.com Самир Мадани.

Как отмечается, два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту.

"Кажется, это зернохранилища. Эти судна не были источником чего-то взрывного, кроме того, что они, скорее всего, взорвались и усугубили ситуацию", - сообщил Мадани.

Изначально Мадани опубликовал информацию, что два корабля из Украины недавно прибыли в порт, и якобы могли перевозить любой товар, в том числе и фейерверки.

После этого аналитик удалил пост, извинился и сообщил, что корабли, наоборот, вероятно пострадали и к взрыву не имеют никакого отношения. Он также отмечает, что на корабле из Мариуполя, вероятно, было зерно.

Из инструмента MarineTraffic известно, что от взрыва могли пострадать 5 судов. Среди них два, которые прибыли из Украины - MERO STAR и RAOUF H

Как сообщали Українські Новини, количество погибших в Бейруте достигло 78 человек, в городе введут чрезвычайное положение. 

Больше новостей о: Ливан Судно Бейрут взрыв в Бейруте Украинские судна Трагедия в Ливане

"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения
В июле на борьбу с коронавирусом потратили 1,3 млрд гривен из бюджета, — Минфин
Новости
Google посвятил дудл защитной маске и напомнил о профилактике коронавируса 11:20
Из-за сильных ливней и непогоды в Карпатах спасатели предупредили о угрозе оползней 11:15
ДТП. Фото: Нацполиция Одессы
Ночью в центре Одессы случилось крупное ДТП с пострадавшими 11:12
От взрыва в Бейруте могли пострадать два украинских судна из Мариуполя 11:07
В Украине антирекорд по госпитализации больных с коронавирусом 11:06
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
больше новостей
Из-за ремонта проспектов и перекрытия движения в Киеве образовались пробки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok