"Гриб" над эпицентром, облака пыли и сирены. В Бейруте погремел мощный взрыв

В Ливане, где весной по бедным городам прокатились акции протеста, прогремел мощный взрыв в порту. Предположительно, взорвался склад с пиротехникой, а взрывная волна повредила многие здания по всему городу.

Об этом сообщает Национальное информагентство Ливана.

По словам министра здравоохранения Ливана Хамад Хасана, от взрыва пострадало много людей. Пока говорят о десятках раненых. Есть погибшие.

Пока не озвучивают точную причину взрыва. В отдельных СМИ сообщают, что в порту на складе пиротехники случился пожар, а потом прогремел взрыв. Другие говорят, что взорвалась пиротехника на борту одного из судов, находящихся в порту.

Кроме того, сообщают о двух взрывах, которые следовали один за другим.

Пользователи выкладывают видео, как мощная взрывная волна прокатывается по всему городу, после чего здания накрывает пылью, звучат сирены.

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago pic.twitter.com/Lt1kahDXEt — Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

Как сообщали Українські Новини, во Львове на химическом заводе прозвучал сильный взрыв в понедельник, 3 августа, около 19:00, взрывной волной выбило окна.

23 июля в Киеве правоохранители пять раз выезжали по вызовам о якобы минировании и пять раз взрывное устройство не находили.