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04 августа 2020, вторник, 19:55 525
Политика 2020-08-04T20:00:04+03:00
Українські Новини
"Гриб" над эпицентром, облака пыли и сирены. В Бейруте погремел мощный взрыв

"Гриб" над эпицентром, облака пыли и сирены. В Бейруте погремел мощный взрыв

Кира Молчанова
Взрывы, Пиротехника, Ливан, Бейрут

В Ливане, где весной по бедным городам прокатились акции протеста, прогремел мощный взрыв в порту. Предположительно, взорвался склад с пиротехникой, а взрывная волна повредила многие здания по всему городу.

Об этом сообщает Национальное информагентство Ливана.

По словам министра здравоохранения Ливана Хамад Хасана, от взрыва пострадало много людей. Пока говорят о десятках раненых. Есть погибшие.

Пока не озвучивают точную причину взрыва. В отдельных СМИ сообщают, что в порту на складе пиротехники случился пожар, а потом прогремел взрыв. Другие говорят, что взорвалась пиротехника на борту одного из судов, находящихся в порту. 

Кроме того, сообщают о двух взрывах, которые следовали один за другим.

Пользователи выкладывают видео, как мощная взрывная волна прокатывается по всему городу, после чего здания накрывает пылью, звучат сирены.

Как сообщали Українські Новини,  во Львове на химическом заводе прозвучал сильный взрыв в понедельник, 3 августа, около 19:00, взрывной волной выбило окна.

23 июля в Киеве правоохранители пять раз выезжали по вызовам о якобы минировании и пять раз взрывное устройство не находили.

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