У Лівані є травмовані українці, які постраждали від вибуху в порту Бейрута, - посольство

Серед українців у Лівані є ті, хто отримав незначні травми в результаті вибуху в Бейруті і ті, у кого постраждало майно, але поранених і загиблих нема.

Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Є деякі сім'ї, які досить серйозно постраждали. У першу чергу, це майно: будинки, квартири. Є також незначні травми, наприклад порізи або забої. Але серйозно постраждалих немає ", - сказав він.

Подробиць про два українських судна, які перебували в порту Бейрута за інформацією ЗМІ, посол повідомити не зміг.

"Ми намагаємося розшукати інформацію. Поки що це дуже непросто, тому що багато органів ліванської влади досі паралізовані, особливо ті, які знаходяться біля морського порту - епіцентру вибуху. Поки що є інформація про те, що постраждав серйозно корабель ООН і там є проблеми з моряками. Щодо наших громадян і бортів такої інформації немає. Якщо вона з'явиться - ми відразу про це повідомимо", - сказав він.

4 серпня ввечері в порту Бейрута пролунав потужний вибух. За інформацією, в Лівані загинули понад 100 осіб, а ще більш як 4 тис. були поранені.

Причини події всановлюються. За попередньою інформацією, в морпорту Бейрута вибухнуло майже 3 тонни аміачної селітри, конфіскованої у 2014 році з судна Rhosus, що належав російському підприємцеві Ігорю Гречушкіну.

Як повідомляли Українськi Новини, збиток від вибуху в Бейруті перевищує 3 млрд доларів за оцінками влади. Україна може відправити до Лівану рятувальників і гуманітарну допомогу для подолання наслідків вибуху.

У липні Ліван відкрив кордони для українських туристів.