Скрипник, который брал в заложники полицейского в Полтаве, был четырежды судим, — Геращенко

Роман Скрипник, который угрожал правоохранителям гранатой, взял в заложники начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, а потом сбежал в лес, был четырежды судим.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Лицом, которое сегодня в Полтаве совершило ряд преступлений и удерживает в качестве заложника полковника полиции, является Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р.", - написал он.

Скрипник был судим: в 2007 году по ст. 185 ч. 1 (мелкая кража) Уголовного кодекса, мера пресечения - подписка о невыезде и штраф в размере 510 гривен; в 2008 году по ст. 185 ч. 2 (кража), ст. 190 ч. 1 (мошенничество) УК, мера пресечения - подписка о невыезде и ограничение свободы на 2 года; в 2014 году по ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 (изготовление или хранение наркотиков) УК, мера пресечения - домашний арест и ограничение свободы на 3 года; в 2014 году по ст. 185 ч. 2 (кража), ст. 309 ч. 2 (изготовление или хранение наркотиков) УК, мера пресечения - домашний арест, ограничение свободы на 3 года.

"Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты - нежелание попасть надолго за решетку. Но похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше", - написал Геращенко.

Он отметил, что ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить Скрипнику выехать за пределы города Полтава.

"Машина, в которой находится подозреваемый и заложник, полковник полиции Виталий Шиян, сопровождается полицией и спецподразделениями. Стратегия действий полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Ради сохранения жизни как преступника так и окружающих", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Скрипник, угрожавший полицейским гранатой в Полтаве, взял в заложники начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области Виталия Шияна.

Как сообщали Українськi Новини, Кривош отрицает наличие у него сообщников.

Кроме того, он заявил, что в день терракта был готов умереть.

21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. При себе он имел взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

Максим Кривош, который захватил заложников, выдвинул требования ряду лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов.

Ранее террорист сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Также он сперва освободил троих заложников и требовал выполнения своих требований и возмущен тем, что они пока не выполнены.

Кроме того, СБУ будет расследовать захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.