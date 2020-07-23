подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • Скрипник, который брал в заложники полицейского в Полтаве, был четырежды судим, — Геращенко
23 июля 2020, четверг, 17:34 779
Происшествия 2020-07-23T17:39:24+03:00
Українські Новини
Скрипник, который брал в заложники полицейского в Полтаве, был четырежды судим, — Геращенко

Скрипник, который брал в заложники полицейского в Полтаве, был четырежды судим, — Геращенко

Кира Молчанова
Полтава, Заложник, захват заложников, Роман Скрипник
Роман Скрипник. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Роман Скрипник. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Роман Скрипник, который угрожал правоохранителям гранатой, взял в заложники начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, а потом сбежал в лес, был четырежды судим.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Лицом, которое сегодня в Полтаве совершило ряд преступлений и удерживает в качестве заложника полковника полиции, является Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р.", - написал он.

Скрипник был судим: в 2007 году по ст. 185 ч. 1 (мелкая кража) Уголовного кодекса, мера пресечения - подписка о невыезде и штраф в размере 510 гривен; в 2008 году по ст. 185 ч. 2 (кража), ст. 190 ч. 1 (мошенничество) УК, мера пресечения - подписка о невыезде и ограничение свободы на 2 года; в 2014 году по ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 (изготовление или хранение наркотиков) УК, мера пресечения - домашний арест и ограничение свободы на 3 года; в 2014 году по ст. 185 ч. 2 (кража), ст. 309 ч. 2 (изготовление или хранение наркотиков) УК, мера пресечения - домашний арест, ограничение свободы на 3 года.

"Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты - нежелание попасть надолго за решетку. Но похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше", - написал Геращенко.

Он отметил, что ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить Скрипнику выехать за пределы города Полтава.

"Машина, в которой находится подозреваемый и заложник, полковник полиции Виталий Шиян, сопровождается полицией и спецподразделениями. Стратегия действий полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Ради сохранения жизни как преступника так и окружающих", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Скрипник, угрожавший полицейским гранатой в Полтаве, взял в заложники начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области Виталия Шияна.

Как сообщали Українськi Новини, Кривош отрицает наличие у него сообщников.

Кроме того, он заявил, что в день терракта был готов умереть.

21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. При себе он имел  взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

Максим Кривош, который захватил заложников, выдвинул требования ряду лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов.

Ранее террорист сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Также он сперва освободил троих заложников и требовал выполнения своих требований и возмущен тем, что они пока не выполнены.

Кроме того, СБУ будет расследовать захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.

Больше новостей о: Полтава Заложник захват заложников Роман Скрипник

Мистер возвращается. Главным тренером киевского "Динамо" стал экс-наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу
Суд арестовал подозреваемого в захвате заложников в Луцке без права внести залог
Новости
Зеленский одобрил внедрение комплексного пространственного планирования территорий 18:42
Суркис и Луческу. Фото пресс-служба
Фотожабы и протесты болельщиков "Динамо". Соцсети отреагировали на назначение Луческу главным тренером 18:37
Гривна на межбанке немного укрепилась после многодневного падения 18:27
СБУ проводит массовые обыски в рамках дела о доведении до банкротства "Днепровского облавтодора" 18:15
Украинские работники заболели коронавирусом на ферме в Польше 18:03
больше новостей
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения 17:28
Активист Кучапин найден мертвым в квартире в Киеве 13:24
До конца карантина осталось 10 дней. Что разрешено 08:20
Пожар на Стеценко. Фото: ГосЧс
В центре Киева ночью горел жилой комплекс 08:43
Олег Волошин. Фото: Андрей Якобчук
Депутат Волошин назвал главного нападавшего – охранник митингов Порошенко 18:50
больше новостей
Олег Волошин. Фото: Андрей Якобчук
Депутат Волошин назвал главного нападавшего – охранник митингов Порошенко 18:50
Как досрочно прекратить самоизоляцию и где пройти ПЦР-тест. Ответы на популярные вопросы о коронавирусе 20:40
Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд гривен на ликвидацию последствий наводнения в западных областях 21:58
Зеленский разрешил ученым, интернам и преподавателям-медикам оказывать помощь в больницах 21:34
В Польше экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новаку сообщили о подозрении 19:00
больше новостей
Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Кривош отрицает наличие у него сообщников
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok