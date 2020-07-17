Возле метро в Киеве произошел взрыв. Один человек ранен

В Киеве возле метро вечером "Шулявская" в урне взорвалось неизвестное устройство. Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" и очевидцы в социальных сетях. "Неизвестное устройство взорвалось в мусорке у входа на станцию метро "Шулявская" в 20:08", - сказано в сообщении. В пресс-службе метро отмечают, что есть минимум один пострадавший. У него травмирована нога. Ему оказали медицинскую помощь. Кроме того, взрыв повредил окна станции. Однако метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров. На месте работают правоохранители. Урна, в которой что-то взорвалось. Фото: пресс-служба Киевского метрополитена Очевидцы сняли видео на месте происшествия. Как сообщали Українські Новини, 6 марта взрыв произошел в вагоне киевского метрополитена на станции "Вокзальная".