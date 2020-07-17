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17 июля 2020, пятница, 21:52 34
Происшествия 2020-07-17T22:00:01+03:00
Українські Новини
Возле метро в Киеве произошел взрыв. Один человек ранен

Возле метро в Киеве произошел взрыв. Один человек ранен

Кира Молчанова
Киев, Взрыв, Ранение, Киевский метрополитен, станция метро, взрыв в метрополитене, Взрыв у станции метро
Взрыв у метро
Взрыв у метро "Шулявская" в Киеве. Фото: пресс-служба Киевского метрополитена

В Киеве возле метро вечером "Шулявская" в урне взорвалось неизвестное устройство.  

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" и очевидцы в социальных сетях.

"Неизвестное устройство взорвалось в мусорке у входа на станцию метро "Шулявская" в 20:08", - сказано в сообщении.

В пресс-службе метро отмечают, что есть минимум один пострадавший. У него травмирована нога. Ему оказали медицинскую помощь.

Кроме того, взрыв повредил окна станции.

Однако метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров. На месте работают правоохранители.

Урна, в которой что-то взорвалось. Фото: пресс-служба Киевского метрополитенаУрна, в которой что-то взорвалось. Фото: пресс-служба Киевского метрополитена

Очевидцы сняли видео на месте происшествия.

Как сообщали Українські Новини, 6 марта взрыв произошел в вагоне киевского метрополитена на станции "Вокзальная".

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