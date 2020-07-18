Взрыв возле метро "Шулявская". Полиция сообщила еще о троих пострадавших

В результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Так, сообщается, что одного пострадавшего госпитализировали, а остальные трое самостоятельно обратились к врачам.

"22-летнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи их отпустили", - говорится в сообщении.

По делу о взрыве уже открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, инцидент произошел вечером 17 июля, в Киеве возле метро вечером "Шулявская" в урне взорвалось неизвестное устройство. Взрыв повредил окна станции. Однако метрополитен работал в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров. На месте работали правоохранители.

Ранее, 6 марта, взрыв произошел в вагоне киевского метрополитена на станции "Вокзальная".