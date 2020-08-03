У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку

Чоловік погрожує вибухом в АТ "Універсал Банк" у Києві, в той час, як СБУ розслідує захоплення людей в автобусі в Луцьку як тероризм.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у соціальній мережі Facebool, передають Українські Новини.

"3 серпня, о 12:00, до поліції зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнесцентру "Леонардо") і повідомила, що до відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що в нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію", - сказано в ньому.

Зазначається, що працівники банківської установи полишили приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.

Захоплення відділення банку в Києві. Фото: УП

Поліція ввела спецоперацію "Грім". З терористом ведуть переговори.

Геращенко попросив громадян обходити район перехрестя вул. Богдана Хмельницького і вул. Володимирській.

Нагадаємо, вночі 1 серпня правоохоронці ліквідували полтавського терориста Скрипника при затриманні, який взяв в заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату.

21 липня в Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. При собі він мав вибухівку і зброю. Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник".

17 липня в Києві біля метро ввечері "Шулявська" в урні вибухнув невідомий пристрій. В результаті вибуху, який стався біля станції метро "Шулявська" в Києві, постраждали чотири людини. Одного з постраждалих прооперували.

До цього вибух на "Вокзальній" стався 6 березня в вагоні київського метрополітену, а 4 березня комунальне підприємство "Київський метрополітен" закривало станцію "Палац спорту" через анонімне повідомлення про замінування.