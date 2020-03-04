Станцию метро "Дворец спорта" закрывали из-за сообщения о минировании

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении на сайте метрополитена, передают Українськi Новини.

"Станция "Дворец спорта" и пересадка на станцию "Площадь Льва Толстого" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", — сказано в нем.

Позже пресс-служба метрополитена сообщила, что взрывоопасных предметов на станции нет.

Возле здания синагоги, которая находится рядом с заминированной станицей "Дворец спорта" дежурит автомобиль скорой помощи.

Возле метро стоит автомобиль скорой помощи

Как сообщали Українськi Новини, в конце февраля метрополитен также закрывал станцию "Дворец спорта" из-за сообщения о минировании.

Станция метро "Дворец спорта" меняла график работы 3 матра из-за того, что на находящемся рядом стадионе "Олимпийский" проходил матч между киевским "Динамо" и "Колосом" из Ковалевки.

Также 27 января неизвестный сообщал о минировании Центрального железнодорожного вокзала, но оно не подтвердилось.