В вагоне поезда на станции метро "Вокзальная" произошел взрыв

После того, как на днях в Киеве эвакуировали весь персонал и пассажиров из центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании, 6 марта, в пятницу в вагоне поезда киевского метрополитена на станции "Вокзальная" произошел взрыв. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Произошел взрыв неизвестного предмета во время пребывания поезда на станции метро "Вокзальная".

В вагоне наблюдалось задымление, пассажиры начали паниковать. Дежурная по станции попросила людей покинуть поезд. Все пассажиры высадились на станции.

Далее поезд отправился в сторону депо. Пострадавших не было. Задержка в движении поездов составила примерно 10 минут.

В пресс-службе метрополитена и Киевской полиции заявили, что не располагают информацией о данном происшествии.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.

Кроме того, 27 января неизвестный сообщал о минировании Центрального железнодорожного вокзала, но оно не подтвердилось.