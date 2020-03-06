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06 марта 2020, пятница, 10:23 1668
Происшествия 2020-03-06T10:23:14+02:00
Українські Новини
В вагоне поезда на станции метро "Вокзальная" произошел взрыв

В вагоне поезда на станции метро "Вокзальная" произошел взрыв

Елизавета Кесельман
Киев, Взрыв, Киевский метрополитен, Центральный ж/д вокзал, взрыв в метрополитене
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

После того, как на днях в Киеве эвакуировали весь персонал и пассажиров из центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании, 6 марта, в пятницу в вагоне поезда киевского метрополитена на станции "Вокзальная" произошел взрыв. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Произошел взрыв неизвестного предмета во время пребывания поезда на станции метро "Вокзальная".

В вагоне наблюдалось задымление, пассажиры начали паниковать. Дежурная по станции попросила людей покинуть поезд. Все пассажиры высадились на станции.

Далее поезд отправился в сторону депо. Пострадавших не было. Задержка в движении поездов составила примерно 10 минут.

В пресс-службе метрополитена и Киевской полиции заявили, что не располагают информацией о данном происшествии. 

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.

Кроме того,  27 января неизвестный сообщал о минировании Центрального железнодорожного вокзала, но оно не подтвердилось.

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