Над крупнейшими IT-гигантами США сгустились тучи

На слушаниях в Конгрессе США шесть часов допрашивали руководителей и владельцев Amazon, Facebook, Google и Apple. Антимонопольные власти считают, что те обладают монопольной властью, злоупотребляют ею и должны быть разделены, отрегулированы и даже привлечены к ответственности. Цукерберг и другие оправдывались. Здесь подробности.



Карантин сильно подпортил знаменитый all inclusive в турецких отелях. Наши граждане возвращаются с отдыха недовольные и делятся шокирующими деталями: бассейн закрыт, к еде за шведским столом ближе полутора метров не подпускают. Теперь в вашу тарелку накладывает еду официант и набрать с горкой как раньше не выйдет. Да и былого изобилия нет. Вот свежее видео.



Посмотрите, как проходит Хадж в Мекке во время карантина. Десятки тысяч паломников выглядят почти одиноко по сравнению с миллионами в прошлые годы.



Зеленский назначил 86-летнего Кравчука в ТКГ по Минским соглашениям. Его предшественник Кучма, которому на следующей неделе исполнится 82, ушел в силу почтенного возраста. Напоминает, как Черненко возглавил ЦК после Брежнева и Андропова. Здоровья нашим президентам)



Риэлторы, которых новый закон обязал стучать на клиентов, начали выражать протест.

"Мы не сыщики и не детективы, чтоб бороться с отмыванием грязных денег. Наша задача – помочь клиенту найти подходящую квартиру", – говорит глава ассоциации. Вот его рассказ, как карантин поменял цены на аренду квартир и что сейчас с ценами на недвижимость.



А закон действительно скотский. По нему недавно приличный банк заблокировал перевод 150 грн на карточку. Мол, надо доказать, что они "не грязные".

Если с грязными деньгами теперь борются адвокаты, банки да риэлторы, то зачем налогоплательщики содержат дорогущих детективов НАБУ, прокуроров САП и целый Антикоррупционный суд, которые за все время не смогли наказать ни одного высокопоставленного коррупционера – ни депутата, ни министра, ни даже губернатора(



В субботу возможен дождь и небольшое похолодание. А с понедельника вернется летний зной – первые недели августа будет под 30°С.

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