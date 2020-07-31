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31 июля 2020, пятница, 07:00 178 Новости дня
Политика 2020-07-31T07:00:01+03:00
Українські Новини
Над крупнейшими IT-гигантами США сгустились тучи

Над крупнейшими IT-гигантами США сгустились тучи

Денис Иванеско
США, Apple, Турция, Туризм, Леонид Кравчук, Google, Погода, Facebook, Отдых, Хадж, Монополия, Amazon, Мекка, Марк Цукерберг, отели, Трехсторонняя контактная группа, ТКГ, Риелторы, Главное за день, Ассоциация риелторов, Законопроект о риелторской деятельности

На слушаниях в Конгрессе США шесть часов допрашивали руководителей и владельцев Amazon, Facebook, Google и Apple. Антимонопольные власти считают, что те обладают монопольной властью, злоупотребляют ею и должны быть разделены, отрегулированы и даже привлечены к ответственности. Цукерберг и другие оправдывались. Здесь подробности.


Карантин сильно подпортил знаменитый all inclusive в турецких отелях. Наши граждане возвращаются с отдыха недовольные и делятся шокирующими деталями: бассейн закрыт, к еде за шведским столом ближе полутора метров не подпускают. Теперь в вашу тарелку накладывает еду официант и набрать с горкой как раньше не выйдет. Да и былого изобилия нет. Вот свежее видео.
 
Посмотрите, как проходит Хадж в Мекке во время карантина. Десятки тысяч паломников выглядят почти одиноко по сравнению с миллионами в прошлые годы.
 
Зеленский назначил 86-летнего Кравчука в ТКГ по Минским соглашениям. Его предшественник Кучма, которому на следующей неделе исполнится 82, ушел в силу почтенного возраста. Напоминает, как Черненко возглавил ЦК после Брежнева и Андропова. Здоровья нашим президентам)
 
Риэлторы, которых новый закон обязал стучать на клиентов, начали выражать протест
"Мы не сыщики и не детективы, чтоб бороться с отмыванием грязных денег. Наша задача – помочь клиенту найти подходящую квартиру", – говорит глава ассоциации. Вот его рассказ, как карантин поменял цены на аренду квартир и что сейчас с ценами на недвижимость.
 
А закон действительно скотский. По нему недавно приличный банк заблокировал перевод 150 грн на карточку. Мол, надо доказать, что они "не грязные".
Если с грязными деньгами теперь борются адвокаты, банки да риэлторы, то зачем налогоплательщики содержат дорогущих детективов НАБУ, прокуроров САП и целый Антикоррупционный суд, которые за все время не смогли наказать ни одного высокопоставленного коррупционера – ни депутата, ни министра, ни даже губернатора(
 
В субботу возможен дождь и небольшое похолодание. А с понедельника вернется летний зной – первые недели августа будет под 30°С. 

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