Мы не сыщики и не детективы: в ассоциации риэлторов раскритиковали финмониторинг

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) (АСНУ), которая что принятие парламентом законопроекта № 3618 "О риелторской деятельности" приведет к монополизации регулирования рынка частной структурой, также считает нецелесообразным установление единого порядка осуществление финансового мониторинга для всех его субъектов.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил президент АСНУ Юрий Пита.

"Мы не банки. И есть ошибочное мнение, что на всех субъектов нужно распространить единые правила. Мы деньги через себя не проводим и мы не видим их источник. Клиент может сказать – бабушка подарила. Но я же не буду проверять бабушку и не имею права это делать", - сказал глава АСНУ.

Он подчеркнул, что риелтор, который зачастую является физлицом-предпринимателем, просто физически не сможет обеспечить выполнение одинаковых функций с банком.

"У банка есть возможности, отделы и департаменты. А если риелтор – это физлицо-предприниматель и на него нагрузить функции по финмониторингу как на банк - он будет только то и делать, что заниматься отчетами и обучением финмониторингу. А когда он работать будет? Здесь должен быть простой вариант. Возьми у клиента копию паспорта, какие-то документы, пусть заполнит анкету. Документы сложил в папочку, хранишь три года. И все. Мы же не сыщики и не детективы", - подчеркнул Пита.

Он добавил, что риелторы участвуя в финмониторинге, фактически дублируют функции банков и нотариусов, которые также будут проводить мониторинг сделки.

Пита также выступил категорически против инициативы создать обязательную электронную базу, которую должны покупать субъекты финмониторинга, и призвал оставить риелторам право вести отчетность в бумажной форме.

По его мнению, создание обязательных баз приведет к дополнительным расходам риелторов и имеет серьезные коррупционные риски.

"Появится какой-то разработчик. Один. И только он один будет аккредитован в Минфине. И только у него можно будет купить эту базу, и только он сможет ее обслуживать. Ну хорошо, не один, а два, связанные друг с другом. И стоить база будет совсем не 100 гривен. Мы отвечаем, что закон позволяет вести финмониторинг в бумажном виде, это проще и дешевле, но нам пытаются эту базу навязать. Ок, пусть база будет, но дайте право выбора – покупать ее или нет", - сказал Пита.

В то же время он добавил, что включение риелторов в субъекты финмониторинга – это общемировая практика и требование FATF (Международная организация по разработке мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем) и клиенты через какое-то время привыкнут к процедурам финмониторинга.

При этом Пита подчеркнул, что закон в отношении риелторов еще не заработал, поскольку Минфин еще не утвердил необходимые подзаконные акты.

Как сообщали Українськi Новини, вступивший в апреле закон о финмониторинге включил в состав субъектов финмониторинга (те, кто спрашивают и фиксируют происхождение средств клиентов), кроме финучреждений, нотариусов, адвокатов, аудиторов, бухгалтеров, юристов, риелторов.

Некоторые адвокаты считают, что такой закон заставляет их нарушать адвокатскую тайну.

Кроме того, власти хотят ввести налог для всех владельцев недвижимости в виде риэлтерского сбора.

Также Ассоциация риелторов считает, что законопроект о недвижимости повлечет за собой коррупционные риски.