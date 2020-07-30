29 июля конгресс США почти шесть часов допрашивал руководителей и владельцев крупнейших технологических компаний: Amazon, Facebook, Google и Apple, которая запатентовала наушники, транслирующие музыку в уши и череп. Антимонопольные власти считают, что IT-компани обладают монопольной властью и должны быть разделены, отрегулированы и привлечены к ответственности. Марк Цукерберг, Джефф Безос, Тим Кук и Сундар Пичаи пытались доказать обратное.

Об этом пишет The bell.

Сообщается, что слушания проводил юридический комитет конгресса, точнее, его подкомитет по антимонопольной политике. Его председатель Дэвид Сициллин считает, что в условиях огромного влияния IT-компаний на экономику и демократию любое их действие может ужасным образом повлиять на жизни сотен миллионов американцев. Расследование комитета показало, что компании злоупотребляют своей властью.



По словам Сициллина, каждая компания собирает данные о конкурентах, чтобы защитить свое положение, а также пресекает конкуренцию, скупая других игроков и копируя их продукты.



"Их способность диктовать условия, разрушать целые сектора и внушать страх похожа на полномочия частного правительства. Наши основатели не склонялись перед королями. Теперь мы не должны преклоняться перед императорами онлайн-экономики", — заявил он.



Марку Цукербергу в конгрессе вновь припомнили вмешательство в выборы и скандал с Cambridge Analytica, а еще — посты Трампа и бойкот рекламодателей. Сундар Пичаи акцентировал внимание на том, что Google делает множество бесплатных и полезных продуктов, которыми пользуются люди и другие компании. Но у конгрессменов все равно обнаружилось множество претензий.



Слушания в конгрессе стали результатом расследования, начатого подкомитетом по антимонопольной политике летом прошлого года. Его результаты пока неизвестны, но Сициллин пообещал, что вскоре опубликует отчет с выводами и дальнейшими шагами.



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