Украинцы в период пандемии коронавируса могут без ограничений въезжать и возвращаться из Турции. По словам туристов, в отеле шведский стол отделили линией, а еду нужно разглядывать с 1,5 метров, чтобы официант положил ее в тарелку.

Об этом написал Василий Апасов на своей странице в Facebook.



"Тур в Турцию не подразумевает сдачу тестов на COVID-19. Все, что от вас требуется, заполнить анкету, где вы укажете ваши паспортные данные, а также ваше место в самолете. По приезду, я так думал, у нас соберут эти анкеты на паспортном контроле, но нет. Просто по дороге из самолета до контроля, стоит турчанка с черным пакетом, как для мусора, и все хаотично туда бросают анкеты. Как попало, без разбора", - написал он.



По словам украинца, больше всего дискомфорта доставил прием пищи.



"Ты подходишь к линии, тебя скринят на температуру, и ты ждешь пока освободится человек, который с тарелкой будет идти вдоль еды, а ты с расстояния в 1,5 метра должен рассмотреть, что там и тыкнуть пальцем. Накладывая еду Турки в нашем отеле начали жлобиться и имитировать слабоумие. Я не любитель навалить тарелку с горой, но чтобы получить 4 сосиски, условно, ты три раза скажешь "еще". И так во всем. От баклажанов до пюре. Дичь", - рассказал Василий.



Как сообщали Українські Новини, Турция с 1 июля открыла границы и возобновила пассажирские перевозки с Украиной.



Кроме того, Греция разрешит с 1 августа круизные путешествия.