Финансовый и банковский мониторинг жестче, чем кажется, — Дорошенко

Основатель и директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Киевского областного совета Алексей Дорошенко заявляет о том, что финансовый и банковский мониторинг значительно жестче, чем это кажется, поскольку отслеживается любая сумма, в то время, как закон о финмониторинге обязывает адвокатов и нотариусов проверять средства своих клиентов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Дорошенко написал, что с 28 апреля 2020 года сумма, подлежащая финансовому мониторингу, выросла до 400 тыс. гривен, однако в среду, 29 июля, на карту не засчитали 150 грн и банк попросил подтвердить источники происхождения денег.

В подтвержение своих слов Дорошенко прикрепил скриншоты денежного перевода и требования банка.

Денежный перевод. Фото: Facebook/Алексей Дорошенко

Диалог с банком о происхождении денег. Фото: Facebook/Алексей Дорошенко

"Деньги были перечислены с карточки государственного Приватбанка. Хорошо. Мы подтвердим конечно все. У меня даже справка есть о том, не финансируем терроризм. Можем получить справку, что мы не ишаки, если кто-то в государстве это выдает. Но вопрос суммы. Вывод из ситуации: изменение банка и выпуск новой карты", — добавил он.

Как сообщали Українські Новини, закон о финмониторинге обязывает снизить лимит для переводов денег без идентификации клиентов.

Ранее Национальный банк разрешил банкам не проводить финансовые операции для нервных клиентов в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.