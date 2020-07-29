Финансовый и банковский мониторинг жестче, чем кажется, — Дорошенко

Основатель и директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Киевского областного совета Алексей Дорошенко заявляет о том, что финансовый и банковский мониторинг значительно жестче, чем это кажется, поскольку отслеживается любая сумма, в то время, как закон о финмониторинге обязывает адвокатов и нотариусов проверять средства своих клиентов. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Так, Дорошенко написал, что с 28 апреля 2020 года сумма, подлежащая финансовому мониторингу, выросла до 400 тыс. гривен, однако в среду, 29 июля, на карту не засчитали 150 грн и банк попросил подтвердить источники происхождения денег. В подтвержение своих слов Дорошенко прикрепил скриншоты денежного перевода и требования банка. Денежный перевод. Фото: Facebook\/Алексей Дорошенко Диалог с банком о происхождении денег. Фото: Facebook\/Алексей Дорошенко "Деньги были перечислены с карточки государственного Приватбанка. Хорошо. Мы подтвердим конечно все. У меня даже справка есть о том, не финансируем терроризм. Можем получить справку, что мы не ишаки, если кто-то в государстве это выдает. Но вопрос суммы. Вывод из ситуации: изменение банка и выпуск новой карты", — добавил он. Как сообщали Українські Новини, закон о финмониторинге обязывает снизить лимит для переводов денег без идентификации клиентов. Ранее Национальный банк разрешил банкам не проводить финансовые операции для нервных клиентов в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.