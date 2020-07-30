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30 июля 2020, четверг, 00:00 941 Карта
Жизнь 2020-07-30T00:00:02+03:00
Українські Новини
Идет холодный атмосферный фронт: синоптик дала прогноз до конца недели

Идет холодный атмосферный фронт: синоптик дала прогноз до конца недели

Надежда Комендантова
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Погода. Фото: Pixabay
Погода. Фото: Pixabay

После очередного периода аномальной жары в Украине в начале недели, погода резко изменится. В Украину идет холодный фронт, поэтому следует ожидать снижения температуры.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала у себя в Facebook.

Так, 30 июля на западе Украины термическая картина существенно не изменится, +24 +28 градусов. В южной части и в восточных областях в четверг жара еще будет продолжаться, а начнет ослабевать 31 июля - 1 августа. В центральных регионах 30-го июля еще также ожидается высокая температура воздуха, до +29 +33 градусов, разве что в Винницкой области немного будет ниже, +28 +29 градусов.

Кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом наиболее вероятны 30-го июля в западных областях Украины, где-то на Севере, в Харьковской области. А поздно вечером в четверг придут к центральной части. На юге, в Луганской и Донецкой областях в четверг будет сухая погода.

В Киеве "фронтальный" дождь уже ожидается в среду вечером, а также местами в четверг. Столица 30-го июля уже окажется в тылу фронта, поэтому жара наконец ослабнет и в течение дня в четверг ожидается +26 +28 градусов.

Встреча июля с августом будет даже прохладной в Киеве: 31 июля и 1 августа температура воздуха составит +21 +23 градуса, а 1 августа еще и ожидается дождь.

Синоптик добавила, что с 31 июля на 1 августа в Киеве похолодает еще больше, температура воздуха составит 21-23 градуса, а 1 августа еще и ожидается дождь.

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Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле и усиление аномальной жары и экстремальных осадков.

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