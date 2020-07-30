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30 июля 2020, четверг, 16:16 37
Внешняя политика 2020-07-30T16:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ

Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ

Валерия Драгомирова
Леонид Кравчук, Назначение, ТКГ, Владимир Зеленский
Леонид Кравчук.
Леонид Кравчук.

Президент Владимир Зеленский назначил первого Президента Леонида Кравчука (1991-1994) главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) вместо бывшего Президента Леонида Кучмы (1994-2005 годы).

Об этом говорится в указе №302 и распоряжении №424 от 30 июля, передают Українськi Новини.

Кравчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных основаниях.

Офис Президента подчеркивает, что у него, как у бывшего главы государства, есть опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня.

Также Офис заверяет, что Кравчук будет активно объяснять украинскому обществу решения, которые обсуждаются и принимаются в ТКГ.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля Кучма решил прекратить работу в ТКГ.

Он представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года снова возглавил украинскую делегацию на переговорах в Минске (Беларусь).

Ранее Данилов заверил, что уход Кучмы из ТКГ прежде всего связан с его возрастом (9 августа ему исполнится 82 года). 

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Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ
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