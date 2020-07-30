Хадж во время коронавируса. Как выглядит паломничество мусульман в Мекку в этом году

В этом году, в связи с пандемией коронавируса, которая нанесла убытки мировому туризму в сотни миллиардов долларов, в хадже, важнейшем для мусульман всего мира паломничестве в Мекку (Саудовская Аравия) принимает участие до 10 тысяч верующих. В то время как в прошлом году паломников было около 2,5 млн. Об этом сообщает Associated Press.

Паломничество в Мекку является одним из 5 столпов ислама – действий, обязательных для каждого мусульманина. Хотя бы раз в жизни верующий должен совершить это паломничество.

Именно в Мекке находится главная святыня ислама – Кааба, кубическая постройка во дворе Заповедной Мечети (Масджид-аль-Харам). В этой постройке находится Черный камень, который, согласно преданиям, пророк Ибрахим (Авраам) установил на этом месте во время постройки Каабы. Считается, что изначально камень находился в раю и был белого цвета, но, попав на землю, пропитался человеческими грехами и почернел.

Паломники поблизости горы Арафат – одной из ключевых точек хаджа. Фото: Saudi Press Agency

После совершения всех необходимых действий в Мекке, паломники зачастую отправляются в Медину – город, в котором находится могила пророка Мухаммада.

Обычно на хадж приезжает несколько млн паломников со всего мира, но в этом году, впервые с 1932 года, из-за коронавируса приехать в Мекку смогут только жители Саудовской Аравии. Все они должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Прикасаться к Черному камню (обычно это считается большой удачей) в этом году запрещено. Также к хаджу в этом году не допустили людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

В 2020 году хадж начался 28 июля и продлится до 2 августа.

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