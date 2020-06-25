подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июня 2020, четверг, 11:45 3684
Экономика 2020-06-25T11:51:26+03:00
Українські Новини
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Елена Новикова
Адвокат, Нотариус, финмониторинг, Закон о финмониторинге
Адвокат. Фото: partner-inform.de
Адвокат. Фото: partner-inform.de

Закон о финансовом мониторинге обязывает адвокатов и нотариусов проверять средства своих клиентов, а также закон обязывает снизить лимит для переводов денег без идентификации клиентов.

Об этом говорится в законе о финмониторинге, который вступил в силу в конце апреля текущего года, передают Українські Новини.

Функцию финансового мониторинга выполняют субъекты первичного финансового мониторинга.

Закон выделяет обширный перечень субъектов, а именно банки, страховые компании, ломбарды, любые финансовые учреждения (в том числе представительства иностранных), участники рынка ценных бумаг.

Также в этом списке есть нотариусы, адвокаты, аудиторы, бухгалтеры, юристы и поставщики услуг по обороту виртуальных активов, организаторы азартных игр и лотерей и т.д.

Основная задача субъектов - идентификация и верификация своих клиентов (KYC - know your client).

Все подозрительные сведения подлежат передаче в Госфинмониторинг для дальнейших разбирательств.

KYC обязательно проводится перед установлением отношений с клиентом, в частности открытия счета или проведения финансовой операции.

Для этого используются данные, предоставленные клиентом или собранные из государственных реестров и других открытых источников.

Для идентификации клиента-резидента Украины субъект может запросить ФИО, дату рождения, паспортные данные и ИНН, если клиент физическое лицо.

Кроме того, могут потребовать регистрационный номер и реквизиты банковского счета, если клиент ФЛП.

Также требуют наименование, местонахождение, регистрационный номер, идентификационные данные лиц, которые имеют право распоряжаться активами компании и реквизиты банковского счета (если клиент является юридическим лицом).

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк разрешил банкам не проводить финансовые операции для нервных клиентов в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Ранее НБУ разрешил открывать счета в банках дистанционно.

Больше новостей о: Адвокат Нотариус финмониторинг Закон о финмониторинге

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
Суточная заболеваемость коронавирусом в Киеве постепенно снижается. Среди зараженных — медики
Новости
МВД намерено разработать законопроект для увеличения штрафов за оскорбления полицейских 11:50
Чернышов считает реструктуризацию долгов в ЖКГ "заметанием проблемы под ковер" 11:49
В Славянском психоневрологическом интернате — вспышка коронавируса среди сотрудников 11:46 Инфографика
Обман на миллионы: у иностранного инвестора пытаются отобрать элитную недвижимость в Киеве 11:45
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов 11:45
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
У должников коммуналки не будут отбирать квартиру. В Минрегионе развенчали мифы о новом законопроекте 05:45
Порошенко просил американцев ввести санкции против Коломойского, – Болтон 10:36
больше новостей
Корниенко извинился перед депутатом Рады Аллахвердиевой за "корабельную сосну" и признал, что видео – не монтаж
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok