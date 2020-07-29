Кличко на костылях, Кучма вышел из Минска, а Лукашенко перед выборами переболел короной

Во вторник православные отмечают 1032 годовщину Крещения Руси. Во всех храмах Киева отслужили торжественные молебны в честь равноапостольного князя Владимира, а в Лавре провели крестный ход. Более масштабных празднований не проводят из-за карантина.



Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях – порвал сухожилие, когда играл в футбол. Сказалась старая травма. Но городской глава не унывает. Послушайте как он юморит, что временно не может давать "волшебные пендели".



Леонид Кучма решил покинуть трехстороннюю контактную группу, которая в Минске обсуждает реализацию минских соглашений. Зеленский поблагодарил второго президента за его работу.

Кучма выходил из ТКГ уже второй раз. Впервые он это сделал в прошлом году, перед своим 80-летием. И в этот раз причиной стал почтенный возраст. 9 августа ему исполнится 82. Украинцы считают Леонида Кучму самым успешным президентом Украины.



А вот Лукашенко, который пришел к власти в Беларуси в один год с Кучмой (1994), до сих пор правит республикой. Уже 26 лет. Хотя "бацьке" лишь 65. Сегодня он заявил, что "перенес коронавирус на ногах, без симптомов". Чтоб сообщить эту радостную весть, он собрал военную часть и других силовиков. Очевидно, заразить их он не опасается.



В следующее воскресенье 9 августа в Беларуси состоятся выборы Президента. Основные оппоненты Лукашенко, как обычно, сняты с дистанции или за решеткой. Несмотря на уличные протесты.



Два села Ровенской области двое суток дрались стенка на стенку. Степангород против Хиночи. Бились около 70 человек, пока их не разняла полиция. Лишь трое получили травмы.



До выходных будет по-летнему тепло. А в субботу обещают дождь и похолодание до +21.

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