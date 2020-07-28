Кучма решил прекратить работу в ТКГ

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонид Кучма (бывший Президент, 1994-2005 годы) решил прекратить работу в ТКГ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский благодарен второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ", - сказано в нем.

При этом Кучма на встрече с Зеленским во вторник отметил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена ​​и значительно продвинулась, был сделан ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Зеленский Кучме.

Кучма, в свою очередь, отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

Как сообщали Українськi Новини, Украина инициировала создание в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Россия) рабочей группы с участием пограничных и таможенных служб Украины и России, а также посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над границей.

5 мая Зеленский утвердил новый состав делегации Украины в ТКГ, назначив первым заместителем Кучмы в ТКГ вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который ранее был представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам.