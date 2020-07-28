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28 июля 2020, вторник, 15:57 2395 Видео
Политика 2020-07-28T16:30:02+03:00
Українські Новини
Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях

Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях

Валентин Дзюбенко
Виталий Кличко, КГГА, Травма, Костыли, мэр Киева
Виталий Кличко на костылях. Фото: КМДА
Виталий Кличко на костылях. Фото: КМДА

После того, как мэр Киева Виталий Кличко поймал двух любителей граффити, которые рисовали краской на одном из зданий в центре Киева, на очередное заседание Киевсовета он пришел на костылях. Об этом сообщает официальный портал КМДА.

Киевский городской голова призвал всех беречь себя не только от коронавируса. Кличко рассказал, что в субботу играл со своими детьми в футбол, а поздно вечером "гонял вандалов". "И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие. Но ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить не быстро. И, возможно, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пендели не будут долетать? Так теперь появилась новая опция для нерадивых – накостылять!", – сказал Кличко.

Как сообщали Українські новини, Кличко готов предоставить граффитчикам цистерну краски для закрашивания надписей на исторических зданиях.

Граффитчика, которому удалось сбежать от Кличко, до сих пор не нашли.

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Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях
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