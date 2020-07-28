Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях

После того, как мэр Киева Виталий Кличко поймал двух любителей граффити , которые рисовали краской на одном из зданий в центре Киева, на очередное заседание Киевсовета он пришел на костылях. Об этом сообщает официальный портал КМДА.

Киевский городской голова призвал всех беречь себя не только от коронавируса. Кличко рассказал, что в субботу играл со своими детьми в футбол, а поздно вечером "гонял вандалов". "И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие. Но ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить не быстро. И, возможно, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пендели не будут долетать? Так теперь появилась новая опция для нерадивых – накостылять!", – сказал Кличко.

Как сообщали Українські новини, Кличко готов предоставить граффитчикам цистерну краски для закрашивания надписей на исторических зданиях.

Граффитчика, которому удалось сбежать от Кличко, до сих пор не нашли.