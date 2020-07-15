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  • В Беларуси прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов оппонентов Лукашенко
15 июля 2020, среда, 08:35 410
Мир 2020-07-15T09:15:01+03:00
Українські Новини
В Беларуси прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов оппонентов Лукашенко

В Беларуси прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов оппонентов Лукашенко

Валерия Драгомирова
Беларусь, Протесты, выборы в Беларуси
Протесты в Беларуси. Фото: Дмитрий Брушко, Tut.by
Протесты в Беларуси. Фото: Дмитрий Брушко, Tut.by

Во вторник, 14 июля, в Минске и других белорусских городах вечером прошли  акции в поддержку претендентов в президенты, которых Центризбирком не зарегистрировал кандидатами


Об этом пишет "Интерфакс-Запад".

В Минске люди вышли на центральный проспект Независимости, хотя больших скоплений людей не наблюдалось. Участники акций стояли на тротуаре, периодически хлопая в ладоши. Протестующих поддерживали гудками автомобилисты.

Спустя некоторое время ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта. По проспекту начали курсировать милицейские микроавтобусы и автозаки. Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержаниях участников акции.

Кроме того, во время прямого эфира был задержан корреспондент белорусского бюро "Радио Свобода" Алесь Пилецкий. В социальных сетях сообщают о задержаниях журналистов ряда других изданий.

Аналогичные акции прошли и в ряде других городов Беларуси - Бресте, Гомеле и Гродно.

Как сообщали Українські Новини, ранее Лукашенко признался, что приказал арестовать своего оппонента

Также Лукашенко заявил, что он не хочет стать последним президентом Беларуси

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