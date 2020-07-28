Политолог назвал причины ухода Кучмы из ТКГ и рассказал, кто может занять его место

Уход Леонида Кучмы из Трехсторонней контактной группы (ТКГ) мог быть обусловлен возрастом второго президента Украины, а кандидатов на его место в переговорах по Донбассу может быть несколько.

Об этом "Сегодня" рассказал политолог Вадим Карасев.



Первой и основной причиной ухода он называет возраст Кучмы, которому 9 августа исполнится 81 год.



"Это все-таки очень почтенный возраст. Во-вторых, сейчас переговоры проводятся по скайпу. А Леонид Данилович привык к прямому общению. Это поколение не скайпа, это поколение другого переговорного типа, для которых важно личное общение. Третья причина – как по мне, в переговорах как-то все идет к завершению, либо они окончатся ничем, либо будет какой-то прорыв. И может быть, что он не хочет брать на себя ответственность за отсутствие результата. Либо брать ответственность за результат, который не совпадает с его видением", – сказал Карасев.



Еще одной из возможных причин, по мнению политолога, может быть активизация переговоров по линии Ермак-Козак (глава Офиса президента Украины и замглавы Администрации президента РФ).



"Кучме тоже здесь как бы отвечать за все, но непосредственно не участвуя – тоже не очень комфортная позиция", – отметил политолог.



По мнению Карасева, кандидатов на место Леонида Кучмы может быть несколько.



"Возможно, это будет Александр Моцик (бывший посол Украины в США), возможно Александр Чалый. Может, изъявит свое желание Владимир Горбулин. То есть нужен или дипломатический опыт, или вес – все-таки с той стороны такие "зубры" сидят. Трудно строить предположения, думаю, вскоре мы услышим фамилию преемника", – резюмировал он.



Как сообщали Українські Новини, 5 мая Зеленский утвердил новый состав делегации Украины в ТКГ, назначив первым заместителем Кучмы в ТКГ вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который ранее был представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам.