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28 июля 2020, вторник, 13:31 41
Происшествия 2020-07-28T13:31:01+03:00
Українські Новини
В Ровенской области двое суток дрались "село на село"

В Ровенской области двое суток дрались "село на село"

Ольга Фандорина
Драка, Конфликт, Село, Массовая драка

Полиция расследует конфликт между жителями двух сел в Ровенской области - массовая драка между ними продолжалась двое суток подряд. Об этом сообщают Рівненські Новини.

Инцидент произошел в Володимирецком районе, в ночь на пятницу, 23 июля. Предварительно известно, что в массовой драке между жителями соседних сел Степангород и Хиночи участвовали около 70 человек из двух сел, в результате столкновений трое участников конфликта получили телесные повреждения.

Известно о драке между жителями соседних сел Степангород и Хиночи стало из соцсетей. В Instagram-сообществе Rivne_1283 выложили видео одной из женщин. Она сняла это, когда уже приехала полиция.

"В Хиночи сегодня ЧП. В Степангородке сделали нам большой такой день. Наши, как всегда, роздовбались, а милиция наша нас бережет. Степангородцы "смылись", как всегда. Вышли женщины, дети. Как уже оно нам все надоело".

Сельский голова Николай Шелиган говорит, что спровоцировали драку именно их соседи из Степангород.

"Это серьезно уже лет так 20. Хиночаны никогда в Степангород не ездили и там не дрались. У нас все проблемы всегда из-за того, что они приезжают сюда и устанавливают порядки. Оно немножко сейчас прекратится, потому что после таких конфликтов оно обычно прекращается. А через полгода - то же, приезжают с битами, прутьями, пневматикой. Для них это нормально", - говорит сельский голова.

В Степангороде также прокомментировали драку.

Исполняющая обязанности Степангородского сельского головы Любовь Мельник говорит, особых деталей ежегодного конфликта не знает, но факт драки признает.

"Я слышала, что был такой инцидент. По словам жителей, избили раньше нашего жителя, он в больнице. Может мстили. Уже давно так не дрались. Может где были единичные, но ну не так ... Не знаю, что они действительно не поделили, но факт есть факт ", - говорит руководительница общины.

Правоохранители по факту хулиганства, совершенного группой лиц, открыли уголовное производство.

Следователи Владимирецкого отделения полиции начали досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершенному преступлению.

Как сообщали Українські Новини, во Львове произошла массовая драка со стрельбой, есть пострадавшие.

Ранее полиция начала расследовать стрельбу на промтоварном рынке в Одессе, в которой были ранены 2 человека.

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