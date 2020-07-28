В августе возможны даже заморозки: синоптики дали прогноз до конца лета

После довольно длительного периода комфортной погоды в июле и аномальным повышением температуры в конце месяца, последний месяц лета станет более сухим. И, скорее всего, еще более жарким.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, средняя месячная температура августа в Украине составляет +17-20 °С, в южных и юго-восточных областях местами +21-23 °С, в Карпатах и горах Крыма +11-16 °С. Абсолютный максимум температуры достигает +35-41 °С, в горных районах преимущественно +26-34 °С. Исторический максимум температуры (+40,7 °С) зафиксирован в 1971 в г. Сарата. Абсолютный минимум составляет 0-7 °С тепла, на юге до +11 °С, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 1-2 °С мороза.

Исторический минимум (-2,3 °С) наблюдался в 1966 году. в пгт Дружба. Заморозки на поверхности почвы бывают в конце месяца, кроме большинства центральных, южных областей и Крыма. Среднемесячное количество осадков составляет в южных областях и в Крыму 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и Прикарпатье 81-145 мм.

В первые же недели августа этого года установится сухая теплая погода практически на всей территории страны. Столбики термометров не раз пересекут отметку +30 °С. И даже +34 °С не станут чем-то исключительным (а в Крыму синоптики прогнозируют до +40 °С). При этом существенных осадков ждать не приходится. Если дожди и будут, то кратковременными и не очень обильными.

Прогноз погоды в Украине на август-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.

Вторая половина месяца ожидается более прохладной. Сперва холоднее станут ночи, участятся дожди. Примерно с 20-х чисел, когда на Украину начнут надвигаться циклоны, температура начнет понижаться и днем. Так что на День независимости, скорее всего, придется отложить в сторону топики и маечки и доставать из шкафов вышиванки с длинным рукавом, а также зонты. А последние дни августа могут стать по-осеннему дождливыми и холодными для жителей большей части страны – за исключением восточных и южных областей, где сохранится относительно теплая погода.

Прогноз погоды в Киеве в первую декаду августа от Метеопрога.

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле и усиление аномальной жары и экстремальных осадков.