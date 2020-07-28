В Киево-Печерской лавре после литургии провели крестный ход в честь Крещения Руси

Во вторник, 28 июля, в Украине празднуют 1032 годовщину Крещения Руси. Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) 28 июля проведела праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре с участием митрополита Онуфрия по случаю празднования 1032-летия Крещения Руси, а после люди вышли на крестный ход.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Так, сообщается, что в 08:30 в Киево-Печерской лавре началась Божественная литургия, которую возглавил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. В 11:00 люди двинулись к дальним пещерам.

На видео видно, как сотни прихожан не соблюдают дистанцию, а медицинские макси есть далеко не у всех.

Как сообщали Українські Новини, 28 июля отмечают День Владимира, в честь святого равноапостольного князя, который в этот день, 988 года, принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ.

Ранее сообщалось о том, что к 1032 годовщине Крещения Руси телеканал "Интер" показывал трансляцию литургии из Киево-Печерской лавры.