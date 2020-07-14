В Беларуси сняли с выборов главного оппозиционного противника Лукашенко

В то время, как Лукашенко признался, что приказал арестовать своего оппонента, Центральная избирательная комиссия Беларуси решила не регистрировать оппозиционного кандидата Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Об этом пишет белорусское издание Хартия 97.

Бизнесмен не сможет принять участие в ближайших президентских выборах, которые состоятся 9 августа.

На заседании во вторник председатель ЦИК Лидия Ермошина предложила не регистрировать кандидата несмотря на то, что в его декларации о доходах не было причин для нерегистрации.

Поводом послужило письмо из Комитета госконтроля, согласно которому Бабарико "руководил преступной группой, которая отмывала деньги", сообщает другое белорусское издание Tut.by.

Предложение члена ЦИК поддержали единогласно.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко считает, что женщина в Беларуси не сможет прийти к власти.



Также Лукашенко заявил, что он не хочет стать последним президентом Беларуси.



Тем временем накануне выборов президента Беларуси Лукашенко отправил в отставку все правительство.