В понедельник украинцев ожидает жара без намека на дождь

Пока в Киевской области предупреждают о высокой пожарной опасностью, 27 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +17...+19 градусов, днем +​​30...+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +12...+18 градусов, днем ​+​21...+28 градусов.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине кратковременный дождь (ночью местами), температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь (ночью местами), температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +25…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+23 градуса, днем +27…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +24…+29 градусов.

В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +26…+28 градусов.

26 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 26 июля, синоптики обещали в Киеве переменную облачность, ночью кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем +​​28...+30 градусов.

Накануне в курортном Яремче выпал град.

А днем позже в Карпатах на горе Говерла из-за плохих погодных условий застряла группа из 13 туристов. Среди отдыхающих – шесть детей в возрасте от полутора до 12 лет.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.

Кроме того, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Также синоптики предупредили о катаклизмах ближайшие 30 лет. Жара и потопы станут еще экстремальнее.