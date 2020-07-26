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26 июля 2020, воскресенье, 21:00 14
Общество 2020-07-26T21:00:01+03:00
Українські Новини
В понедельник украинцев ожидает жара без намека на дождь

В понедельник украинцев ожидает жара без намека на дождь

Кира Молчанова
Погода, Жара, Прогноз погоды, Погодные условия
Цветы. Фото: pixabay.com
Цветы. Фото: pixabay.com

Пока в Киевской области предупреждают о высокой пожарной опасностью, 27 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +17...+19 градусов, днем +​​30...+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +12...+18 градусов, днем ​+​21...+28 градусов.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине кратковременный дождь (ночью местами), температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь (ночью местами), температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +25…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+23 градуса, днем +27…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +24…+29 градусов.

В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +26…+28 градусов.

26 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 26 июля, синоптики обещали в Киеве переменную облачность, ночью кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем +​​28...+30 градусов.

Накануне в курортном Яремче выпал град.

А днем позже в Карпатах на горе Говерла из-за плохих погодных условий застряла группа из 13 туристов. Среди отдыхающих – шесть детей в возрасте от полутора до 12 лет.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.

Кроме того, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Также синоптики предупредили о катаклизмах ближайшие 30 лет. Жара и потопы станут еще экстремальнее.

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