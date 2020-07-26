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26 липня 2020, неділя, 21:00 6
Суспільство 2020-07-26T21:30:01+03:00
Українські Новини
У понеділок українців очікує спека без натяку на дощ

У понеділок українців очікує спека без натяку на дощ

Кира Молчанова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода на завтра
Квіти. Фото: pixabay.com
Квіти. Фото: pixabay.com

Після того, як синптики попереджали про антициклон Albreht, який принесе в Україну африканську спеку, за прогнозом погоди на 27 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +30...+32 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +12...+18 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У Карпатах вночі короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині короткочасний дощ (вночі місцями), температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ (вночі місцями), температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +25...+32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+23 градуси, вдень +27...+34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті короткочасний дощ. Температура вночі +20...+22 градуси, вдень +26...+28 градусів.

26 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +23...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні в курортному Яремче випав град.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

 

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