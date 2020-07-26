У понеділок українців очікує спека без натяку на дощ

Після того, як синптики попереджали про антициклон Albreht, який принесе в Україну африканську спеку, за прогнозом погоди на 27 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +30...+32 градуси. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +12...+18 градусів, вдень +21...+28 градусів. У Карпатах вночі короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +12...+17 градусів. У Моршині короткочасний дощ (вночі місцями), температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів. У Трускавці короткочасний дощ (вночі місцями), температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів. У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +23...+25 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +25...+32 градуси. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси. На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +17...+23 градуси, вдень +27...+34 градуси. У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +24...+29 градусів. У Ялті короткочасний дощ. Температура вночі +20...+22 градуси, вдень +26...+28 градусів. 26 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +23...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси. Як повідомляли Українські Новини, напередодні в курортному Яремче випав град. Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.