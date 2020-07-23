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  • Скрипник, який брав у заручники поліційного в Полтаві, був чотири рази засуджений, — Геращенко
23 липня 2020, четвер, 17:34 8
Події 2020-07-23T18:30:01+03:00
Українські Новини
Скрипник, який брав у заручники поліційного в Полтаві, був чотири рази засуджений, — Геращенко

Скрипник, який брав у заручники поліційного в Полтаві, був чотири рази засуджений, — Геращенко

Кира Молчанова
Заручники, Нацполіція, Роман Скрипник
Роман Скрипник. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Роман Скрипник. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Роман Скрипник погрожував правоохоронцям гранатою, взяв у заручники начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, а потім утік у ліс.  Виявилось, що він був чотири рази судимий.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Особою, яка сьогодні в Полтаві вчинила ряд злочинів і утримує в якості заручника полковника поліції, є Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.", - написав він.

Скрипник був судимий: у 2007 році за ст. 185 ч. 1 (дрібна крадіжка) Кримінального кодексу, міра запобіжного заходу - підписка про невиїзд та штраф у розмірі 510 гривень; у 2008 році за ст. 185 ч. 2 (крадіжка), ст. 190 ч. 1 (шахрайство) КК, міра запобіжного заходу - підписка про невиїзд і обмеження волі на 2 роки; у 2014 році за ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 (виготовлення або зберігання наркотиків) КК, запобіжний захід - домашній арешт і обмеження волі на 3 роки; у 2014 році за ст. 185 ч. 2 (крадіжка), ст. 309 ч. 2 (виготовлення або зберігання наркотиків) КК, запобіжний захід - домашній арешт, обмеження волі на 3 роки.

"Бажання зловмисника, яке спонукало його захопити заручників і погрожувати вибухом гранати - небажання надовго потрапити за грати. Але схоже, що термін позбавлення волі після цих дій буде набагато більше", - написала Геращенко.

Він зазначив, що задля безпеки громадян поліцією було прийнято рішення дозволити Скрипнику виїхати за межі міста Полтава.

"Машина, в якій знаходиться підозрюваний і заручник, полковник поліції Віталій Шиян, супроводжується поліцією і спецпідрозділами. Стратегія дій поліції - переговори, переговори і ще раз переговори. Заради збереження життя як злочинця так і оточуючих", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Скрипник, який погрожував поліційним гранатою в Полтаві, взяв у заручники начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Полтавській області Віталія Шияна.

Як повідомляли Українські Новини, Кривош заперечує наявність у нього спільників.

Крім того, він заявив, що в день теракту був готовий померти.

21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. При собі він мав вибухівку і зброю. Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник".

Максим Кривош, який захопив заручників, висунув вимоги ряду осіб, включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів.

Раніше терорист повідомив, що в автобусі серед пасажирів є поранений, вагітна жінка і дитина.

Також він спершу звільнив трьох заручників і вимагав виконання своїх вимог і обурений тим, що вони поки не виконані.

Крім того, СБУ розслідуватиме захоплення людей в автобусі в Луцьку як тероризм.

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