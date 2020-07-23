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23 июля 2020, четверг, 16:11 1004
Силовые структуры 2020-07-23T16:15:02+03:00
Українські Новини
Преступник, захвативший полицейского в заложники, отпустил его и скрылся в лесу

Преступник, захвативший полицейского в заложники, отпустил его и скрылся в лесу

Ольга Фандорина
Заложник, Преступник, Спецоперация, Роман Скрипник
Роман Скрипник. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Роман Скрипник. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Роман Скрипник, который угрожал правоохранителям гранатой, отпустил заложника - начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, и скрылся в лесу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке... Заложник освобожден. Он невредим", - сказано в нем.

На данный момент продолжается спецоперация по задержанию Скрипника.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. Кроме того, при себе он имел взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

Максим Кривош, который захватил заложников в Луцке, выдвинул требования ряду лиц, среди которых бывший Президент Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также украинские олигархи.

Ранее подозреваемый в терроризме сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Кроме того, Служба безопасности будет расследовать захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.

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