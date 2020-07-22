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22 июля 2020, среда, 09:00 186
Президент 2020-07-22T09:00:18+03:00
Українські Новини
Мы не потеряли никого, — Зеленский об освобожденных заложниках в Луцке

Мы не потеряли никого, — Зеленский об освобожденных заложниках в Луцке

Елена Новикова
Заложники, Освобождение заложников, Владимир Зеленский, захват автобуса, захват заложников в Луцке, Максим Кривош, луцкий террорист, Максим Плохой
Автобус, в котором удерживали заложников в Луцке. Фото: пресс-служба МВД
Автобус, в котором удерживали заложников в Луцке. Фото: пресс-служба МВД

Президент Валидмир Зеленский дал оценку операции по освобождению заложников в Луцке, которых утром 21 июля дважды судимый Максим Кривош 1975 года рождения пленил в автобусе. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

"Жизнь человека - самая важная ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - написал Заленский.

Зеленский поздравил всех причастных к операции с освобождением заложников.

Он подчеркнул, что в течение всего дня разрабатывались планы и изменялись в зависимости от ситуации.

Пост Владимира Зеленского про освобожденных людей в Луцке. Скриншот: Facebook/Володимир ЗеленськийПост Владимира Зеленского про освобожденных людей в Луцке. Скриншот: Facebook/Володимир Зеленський

Как сообщали Українськi Новини, утром 21 июля дважды судимый Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке, был вооружен огнестрельным оружием и взрывчаткой.

Ранее сообщалось о том, что Кривош требовал, чтобы ряд лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов опубликовали обращение с текстом: "Я - (Ф.И.О., должность). Я - террорист в законе".

А Зеленский должен был прорекламировать документальный фильм "Земляне", снятый последователями веганства об эксплуатации человечеством животных.

После 20:30 Президент выполнил требования террориста, выложив видео в соцсетях. Однако позже Зеленский удалил видеообращение.

Примерно в это же время террорист освободил 3 заложников.

После 21:30 Кривош был задержан, заложники освобождены.

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