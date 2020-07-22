Ми не втратили нікого, — Зеленський про звільнених заручників у Луцьку

Президент Володимир Зеленський дав оцінку операції з звільнення заручників у Луцьку, яких вранці 21 липня двічі судимий Максим Кривош 1975 року народження захопив у автобусі. Про це він написав в соціальній мережі Facebook.

"Життя людини — найважливіша цінність. Ми не втратили нікого. Сьогодні рідні та близькі можуть обійняти всіх, хто страждав день в автобусі під прицілом. Тероризму немає місця в жодній країні", — написав Заленський.

Зеленський привітав усіх причетних до операції із звільненням заручників.

Він підкреслив, що протягом усього дня розроблялися плани і змінювалися в залежності від ситуації.

Пост Володимира Зеленського про звільнених людей в Луцьку. Скріншот: Facebook/Володимир Зеленський

Як повідомляли Українські Новини, вранці 21 липня двічі судимий Максим Кривош, який захопив автобус із заручниками у Луцьку був озброєний вогнепальною зброєю та вибухівкою.

Раніше повідомлялося про те, що Кривош вимагав, щоб низка осіб, включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів опублікували звернення з текстом: "Я - (Ф. В. О., посада). Я - терорист у законі".

А Зеленський повинен був прорекламувати документальний фільм "Земляни", знятий послідовниками веганства про експлуатації людством тварин.

Після 20:30 Президент виконав вимоги терориста, виклавши відео в соцмережах. Проте пізніше Зеленський видалив відеозвернення.

Після 21:30 Кривоша було затримано, заручників звільнили.