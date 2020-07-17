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17 июля 2020, пятница, 07:00 203 Новости дня
Общество 2020-07-17T07:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленский жалуется на усталость от карантина, камеры Авакова штрафуют стоящие машины за превышение скорости

Зеленский жалуется на усталость от карантина, камеры Авакова штрафуют стоящие машины за превышение скорости

Денис Иванеско
НБУ, ГАИ, Погода, Прогноз, Арсен Аваков, Кирилл Шевченко, Превышение скорости, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Главное за день, Местные выборы-2020, Глава НБУ, штрафы за превышения скорости

Нацбанк возглавил Кирилл Шевченко – директор государственного Укргазбанка. 

За него проголосовала Рада с подачи Зеленского.
Вот его темные пятна и банковская карьера. Не голосовали лишь порошенковцы и вакарчуковцы. С избранием Шевченко должна закончиться эра влияния Порошенко-Гонтаревой на НБУ.

От карантина все устали, – говорит Зеленский на совещании с медиками. Но его все же продлят. "На месяц – не больше", – обещает президент.

Депутаты поменяли правила выборов мэров и депутатов местных советов. Во-первых подняли залог для кандидатов. В Киеве желающим принять участие в гонке надо будет найти 1,3 млн грн. В других городах  будет меньше. Зависит от населения. А во-вторых, в бюллетень для голосования за депутатов надо будет ставить еще и номер кандидата.

Выбирать мэров пойдем 25 октября.

Камеры Авакова, которые второй месяц штрафуют автолюбителей за превышение скорости, оконфузились.  Прислали штраф стоящему в Донецкой области прицепу за превышение в Киеве вместо дорогого джипа. Оказалось, что у них одинаковые номера. Теперь это проблема собственника прицепа, а не безруких полицейских, регистрирующих "двойников". 

 У Авакова ошибки камер подтверждают, но даже не ведут их учет и статистику.

Депутаты хотят вернуть полицейским права гаишников – прятаться в кустах и ловить на радар за превышение скорости. А также останавливать машины без причин. Сейчас можно лишь за нарушение правил. Такой законопроект проголосовала Рада в 1 чтении. 

Депутат Зеленского пришел на митинг Порошенко поддержать бывшего президента. Нет, он не ошибся адресом или фракцией, а сделал это принципиально. 
Судя по реакции Слуг народа, ему за это ничего не будет – поймут и простят)
 
Комфортную летнюю погоду скоро сменит августовский зной

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