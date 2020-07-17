Нацбанк возглавил Кирилл Шевченко – директор государственного Укргазбанка.

За него проголосовала Рада с подачи Зеленского.

Вот его темные пятна и банковская карьера. Не голосовали лишь порошенковцы и вакарчуковцы. С избранием Шевченко должна закончиться эра влияния Порошенко-Гонтаревой на НБУ.



От карантина все устали, – говорит Зеленский на совещании с медиками. Но его все же продлят. "На месяц – не больше", – обещает президент.



Депутаты поменяли правила выборов мэров и депутатов местных советов. Во-первых подняли залог для кандидатов. В Киеве желающим принять участие в гонке надо будет найти 1,3 млн грн. В других городах будет меньше. Зависит от населения. А во-вторых, в бюллетень для голосования за депутатов надо будет ставить еще и номер кандидата.



Выбирать мэров пойдем 25 октября.



Камеры Авакова, которые второй месяц штрафуют автолюбителей за превышение скорости, оконфузились. Прислали штраф стоящему в Донецкой области прицепу за превышение в Киеве вместо дорогого джипа. Оказалось, что у них одинаковые номера. Теперь это проблема собственника прицепа, а не безруких полицейских, регистрирующих "двойников".



У Авакова ошибки камер подтверждают, но даже не ведут их учет и статистику.



Депутаты хотят вернуть полицейским права гаишников – прятаться в кустах и ловить на радар за превышение скорости. А также останавливать машины без причин. Сейчас можно лишь за нарушение правил. Такой законопроект проголосовала Рада в 1 чтении.



Депутат Зеленского пришел на митинг Порошенко поддержать бывшего президента. Нет, он не ошибся адресом или фракцией, а сделал это принципиально.

Судя по реакции Слуг народа, ему за это ничего не будет – поймут и простят)



Комфортную летнюю погоду скоро сменит августовский зной.

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