Полиции хотят разрешить останавливать автомобили для проверки водителей на алкоголь и наркотики

Верховная Рада намерена разрешить сотрудникам полиции во время проведения профилактических мероприятий останавливать автомобили для проверки водителей на наличие алкогольного или наркотического опьянения.

За принятие законопроекта №2695 за основу проголосовали 282 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно закону, полицейский может останавливать транспортные средства в случае, если такая остановка осуществляется во время проведения профилактических мероприятий с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Ранее такая норма отсутствовала.

Также Рада намерена наделить полицейских полномочиями отдавать распоряжения и требования водителям во время остановки автомобилей.

Закон предполагает, что в случае остановки автомобиля водитель обязан: а) остановить транспортное средство с соблюдением требований Правил дорожного движения; б) держать руки в поле зрения полицейского или должностных лиц военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и не выходить из транспортного средства без разрешения.

По требованию полицейского водители обязаны: а) выключить двигатель транспортного средства и вынуть ключ из замка зажигания (при наличии такого ключа); б) передать для проверки удостоверения водителя соответствующей категории, регистрационный документ на транспортное средство, а в случаях, предусмотренных законодательством, - полис обязательного страхования или предъявить электронное водительское удостоверение и электронный регистрационный документ на транспортное средство, действующий внутренний электронный договор данного вида обязательного страхования в визуальной форме страхового полиса (на электронном или бумажном носителе), другие документы, определенные законодательством; в) включить аварийную сигнализацию; г) выйти из транспортного средства.

При наличии оснований полагать, что водитель нарушил ПДД и на него может быть наложено административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами, полицейский имеет право временно изъять удостоверение водителя до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, но не более чем на три месяца с момента такого изъятия, и выдать временное разрешение на право управления транспортными средствами.

Также согласно этому закону, полицейские имеют право вести видеозапись в случае нарушения водителями ПДД и остановки транспортного средства.

Как сообщали Українськi Новини, Рада намерена усилить ответственность за совершение смертельного ДТП в пьяном виде до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять авто от 7 до 10 лет.