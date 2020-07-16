Камеры Авакова оштрафовали грузовой прицеп вместо джипа

Система автоматической фото -, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которая заработала 1 июня, зафиксировала в Киеве нарушение автомобилем премиум-класса ACURA, но оштрафовала грузовой прицеп SCHMITZ с такими же номерами, который стоял в это время в Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Сергей Бурлаков.

"Вот грузовой прицеп. Он стоит на базе в Донецкой области. А вот авто ACURA, которое катается по Киеву. Как думаете у какого транспортного средства левые номера?", - написл он.

Он подчеркнул, что отличить прицеп от легкового автомобиля ACURA достаточно легко. В полиции работает центр обработки данных, который должен был проверять корректность информации. Но штраф пришел на владельца прицепа SCHMITZ. И эта марка указана в постановлении.

Грузовой прицеп. Фото: Facebook Сергей Бурлаков

Сообщение о нарушении. Фото: Facebook Сергей Бурлаков

Автомобиль-нарушитель. Фото: Facebook Сергей Бурлаков

Как сообщали Українські Новини, система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Киевской области за день зафиксировала более 35 тыс. случаев превышения скорости.

А за первые 10 дней работы водителей наштрафовали на 1,4 млн гривен за превышение скорости.