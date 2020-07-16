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16 июля 2020, четверг, 16:50 881
Транспорт 2020-07-16T16:54:47+03:00
Українські Новини
Камеры Авакова оштрафовали грузовой прицеп вместо джипа

Камеры Авакова оштрафовали грузовой прицеп вместо джипа

Кира Молчанова
Штрафы, ПДД, нарушение ПДД, автомобильные номера, Автофиксация нарушений ПДД
Штрафы за нарушение ПДД. Фото: Pixabay
Штрафы за нарушение ПДД. Фото: Pixabay

Система автоматической фото -, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которая заработала 1 июня, зафиксировала в Киеве нарушение автомобилем премиум-класса ACURA, но оштрафовала грузовой прицеп SCHMITZ с такими же номерами, который стоял в это время в Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Сергей Бурлаков.

"Вот грузовой прицеп. Он стоит на базе в Донецкой области. А вот авто ACURA, которое катается по Киеву. Как думаете у какого транспортного средства левые номера?", - написл он.

Он подчеркнул, что отличить прицеп от легкового автомобиля ACURA достаточно легко. В полиции работает центр обработки данных, который должен был проверять корректность информации. Но штраф пришел на владельца прицепа SCHMITZ. И эта марка указана в постановлении.

Грузовой прицеп. Фото: Facebook Сергей БурлаковГрузовой прицеп. Фото: Facebook Сергей Бурлаков

Сообщение о нарушении. Фото: Facebook Сергей БурлаковСообщение о нарушении. Фото: Facebook Сергей Бурлаков

Автомобиль-нарушитель. Фото: Facebook Сергей БурлаковАвтомобиль-нарушитель. Фото: Facebook Сергей Бурлаков

Как сообщали Українські Новини, система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Киевской области за день зафиксировала более 35 тыс. случаев превышения скорости.

А за первые 10 дней работы водителей наштрафовали на 1,4 млн гривен за превышение скорости.

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