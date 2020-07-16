Нацполиция заявляет о случаях неверной идентификации номеров системой автоматической фиксации нарушений ПДД

Национальная полиция фиксирует случаи неверной идентификации номеров системой автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, которая начала действовать 1 июня в Киеве и Киевской области.

Об этом говорится в ответе департамента патрульной полиции Нацполиции на запрос Українських Новин.

"Отмечаем, что случаи некорректной работы системы, связанные с неверной идентификацией номерного знака, были зафиксированы, однако, согласно контролю за порядком осуществления производства по делам об административных правонарушениях, а также после рассмотрения соответствующих жалоб граждан такое постановление о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, отменяется", - сказано в нем.

Отмечается, что неверная идентификация номерного знака случается из-за того, что некоторые нарушители используют номерные знаки, зарегистрированные за другими транспортными средствами.

Сообщается, что отдельного учета относительно ошибочно вынесенных штрафов в информационно-телекоммуникационной системе "Информационный портал Национальной полиции Украины" не предусмотрено.

Кроме того, отмечается, что в случае обнаружения использования регистрационного номерного знака, который зарегистрирован за другими транспортными средствами, полицией принимаются неотложные меры по розыску такого автомобиля и привлечения правонарушителя к ответственности в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел отрицает, что система автоматической фиксации нарушений ПДД, не распознает автомобили с буквенными номерами.

Количество зафиксированных фактов превышения скорости водителями транспортных средств 30 июня по сравнению с 1 июня снизилось с 57 880 случаев до 13 325, или более чем в 4 раза.