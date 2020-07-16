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16 июля 2020, четверг, 14:09 534
Президент 2020-07-16T14:45:01+03:00
Українські Новини
Все уже устали. Зеленский против продления карантина более чем на месяц

Все уже устали. Зеленский против продления карантина более чем на месяц

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Владимир Зеленский, карантин в Украине
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина более чем на месяц.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, передают Українськi Новини.

"Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать согласно развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продлеваем на месяц, но не более", - сказал он.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что постановление уже разработано.

Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 16 июля Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с 15 июля Киев и Черновицкая область снова признаны не соответствующими критериям.


Тем временем заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают расти несколько дней подряд. 

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