Все уже устали. Зеленский против продления карантина более чем на месяц

Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина более чем на месяц.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, передают Українськi Новини.

"Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать согласно развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продлеваем на месяц, но не более", - сказал он.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что постановление уже разработано.

Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 16 июля Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с 15 июля Киев и Черновицкая область снова признаны не соответствующими критериям.



Тем временем заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают расти несколько дней подряд.