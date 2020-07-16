Кто такой Кирилл Шевченко, которого Зеленский предлагает назначить главой НБУ

После отставки Якова Смолия Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить главой Национального банка председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

Українські Новини расскажут, кто такой Кирилл Шевченко и кем он работал раньше.



Кирилл Шевченко родился в 1972 году.

Окончил Харьковский государственный экономический университет по специальности экономист.

Работал экономистом сектора вкладных операций, экономистом кредитного отдела, и.о. начальника сектора кредитного отдела по привлечению кредитных ресурсов Закрытого акционерного общества "Украинский Кредитный Банк".

До сентября 1995 года был ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль".

До декабря 2006 года работал начальником отдела нормативов, заместителем начальника управления активно-пассивных операций, заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления банка "Финансы и Кредит".

До мая 2009 был председателем правления Государственного ипотечного учреждения.

С мая по сентябрь 2009 был советником премьер-министра.

С сентября 2009 по апрель 2010 года был первым заместителем председателя правления "Укргазбанка".

С апреля по декабрь 2011 года занимал должность председателя правления АО "Украинская Стратегическая Группа".

Также с февраля по апрель 2012 года был председателем правления АО "СКПД".

С мая 2012 по август 2014 года был советником секретариата председателя ПАО "Государственный сберегательный банк "Украина".

С 28 мая 2015 года Кирилл Шевченко по результатам открытого конкурса избран председателем правления "Укргазбанка".



Как сообщали Українські Новини, обязанности главы НБУ выполняет Екатерина Рожкова.



Кроме того, Нацбанк переводит сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.