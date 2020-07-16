Перед местными выборами Рада изменила избирательный кодекс: что изменилось

Верховная Рада обязала кандидатов на местных выборах в населенных пунктах с количеством от 10 тыс. избирателей вступать в политические партии и уменьшила залог для кандидатов в 9 раз.

За принятие законопроекта №3485 в целом проголосовали 308 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Сумма залога кандидатов в мэры (председатели горсовета) и областные советы (оба - от 90 тыс. избирателей) устанавливается в размере 1 минимальной заработной платы (на данный момент 4 723 гривны) на каждые 10 тыс. избирателей соответствующего единого областного, городского избирательного округа для каждого вида выборов отдельно.

Согласно законопроекту, сумма залога кандидата на должность сельского, поселкового, городского председателя (до 90 тыс. избирателей) составляет одну минимальную заработную плату (на данный момент 4 723 гривны), а на должность депутата сельского, поселкового, районного в городе, городского (до 15 тыс. избирателей) и районного совета - 20% от минимальной зарплаты (на данный момент 944 гривны).

Также внедряется трафаретный принцип формирования бюллетеня, где партия избирается вместе с кандидатом от нее.

Устанавливается, что кандидаты в депутаты, которые получили количество голосов избирателей, равное или превышающее 25% размера избирательной квоты, размещаются в начале территориального избирательного списка соответствующей организации партии в порядке убывания количества голосов избирателей, поддержавших подходящего кандидата в депутаты.

При равном количестве голосов кандидаты размещаются в очередности, определенной организацией партии при выдвижении кандидатов.

После кандидатов в депутаты, которые получили количество голосов избирателей, равное или превышающее 25% размера избирательной квоты, в территориальном избирательном списке размещаются другие кандидаты в очередности, определенной организацией партии при выдвижении кандидатов.

Внеочередные, промежуточные, первые и дополнительные выборы будут проходить только два раза в году - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября; в год проведения очередных местных выборов все голосования должны будут проходить только один раз - в последнее воскресенье октября.

Также документом вводится возможность использования инновационных технологий в избирательном процессе, таких как голосование на участке с помощью компьютера, подсчет голосов с помощью электронных систем, подача документов кандидатами в режиме онлайн, а также вводится уголовная ответственность за подделку документов для регистрации на выборах.

Устанавливается, что проведение предвыборной агитации, агитации по референдуму лицом, участие которого в агитации запрещено законом, проведение агитации вне сроков или в местах, запрещенных законом, проведение агитации в формах и средствами, противоречащими Конституции, или иное нарушение относительно ведения агитации влекут за собой наложение штрафа на граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен) и на должностных лиц - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. гривен).

Как сообщали Українськi Новини, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендовал парламенту назначить местные выборы на воскресенье, 25 октября.

Также на выборах голосовать можно по месту проживания, а не прописки.