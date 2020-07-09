Комитет госвласти рекомендует Раде назначить местные выборы на 25 октября

Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендует парламенту назначить местные выборы на воскресенье, 25 октября.

Соответствующее решение принято на заседании комитета в четверг, передают Українськi Новини.

Так, 15 членов комитета поддержали проект постановления №3809, рекомендовав парламенту по итогам рассмотрения принять его в целом, 1 - проголосовал против.

Соответствующим проектом постановления предлагается назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов (кроме выборов депутатов Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей) и Киевского городского головы на воскресенье, 25 октября 2020 года.

При этом проектом постановления устанавливается, что в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся.

В постановлении отмечается также, что выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, в отношении которых было принято решение о невозможности их проведения, будут назначены в установленном отдельным законом порядке и сроки, при условиях прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии России против Украины, а именно: вывод всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Россией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановление полного контроля Украины над госграницей; разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях; восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях; обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя, что создаст возможности для соблюдения стандартов проведения выборов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщали Українськi Новини, Рада намерена объявить местные выборы 13-17 июля.



Кроме того, на любых выборах голосовать теперь можно по месту проживания, а не прописки.