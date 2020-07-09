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09 июля 2020, четверг, 16:34 186
Выборы 2020-07-09T17:00:02+03:00
Українські Новини
Комитет госвласти рекомендует Раде назначить местные выборы на 25 октября

Комитет госвласти рекомендует Раде назначить местные выборы на 25 октября

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Выборы, Местные выборы
Выборы. Фото: 24tv.ua
Выборы. Фото: 24tv.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендует парламенту назначить местные выборы на воскресенье, 25 октября.

Соответствующее решение принято на заседании комитета в четверг, передают Українськi Новини.

Так, 15 членов комитета поддержали проект постановления №3809, рекомендовав парламенту по итогам рассмотрения принять его в целом, 1 - проголосовал против.

Соответствующим проектом постановления предлагается назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов (кроме выборов депутатов Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей) и Киевского городского головы на воскресенье, 25 октября 2020 года.

При этом проектом постановления устанавливается, что в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся.

В постановлении отмечается также, что выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, в отношении которых было принято решение о невозможности их проведения, будут назначены в установленном отдельным законом порядке и сроки, при условиях прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии России против Украины, а именно: вывод всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Россией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановление полного контроля Украины над госграницей; разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях; восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях; обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя, что создаст возможности для соблюдения стандартов проведения выборов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщали Українськi Новини, Рада намерена объявить местные выборы 13-17 июля.


Кроме того, на любых выборах голосовать теперь можно по месту проживания, а не прописки. 

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