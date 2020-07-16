Нардеп от "Слуги народа" поддержал митинг Порошенко

Народный депутат от политической партии "Слуга народа" Дмитрий Костюк пришел поддержать митинг, организованный бывшим Президентом Украины Петром Порошенко против законопроекта о русском языке, несмотря на то, что его участники развернули плакат, изображающий Президента Украины Владимира Зеленского с патроном во лбу.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

"С людьми перед Верховной Радой за украинский язык! Без ущемления прав национальных меньшинств! (P.S. Партийная символика здесь совершенно лишняя!)", - так подписал в соцсети Facebook свое селфи на митинге нардеп Костюк.

Пользователи соцсети сразу же поинтересовались, не смущает ли Костюка развернутый участниками митинга портрет Президента Зеленского с патроном во лбу. На это нардеп дал весьма пространное объяснение о мирных митингах и тех, кто их политизирует.

"К сожалению, всегда есть те, кто превращает любую акцию в политическую. Так, некоторые (и Вы знаете кто) то, что люди выходят с мирным митингом в защиту своего языка (запуганы риторикой медведчуковских каналов) превращают в партийную политическую акцию за "Свободу", за "ЕС", так же и митинги "Против капитуляции" превращали (и успешно) в митинг за Порошенко", - ответил в комментариях "слуга народа".

Ранее СМИ сообщали, что партия Порошенко митингует против отсрочки ликвидации русских школ. Также Порошенко на своем митинге призвал забыть о нардепе Максиме Бужанском.