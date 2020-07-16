В Украину придет аномальный зной и засуха: синоптик дал подробный прогноз на август

В то время как синоптики ожидают катаклизмов в Украине из-за аномальной жары, уже в августе страну снова накроет аомальная жара. Последний месяц лета в стране ожидатеся знойным и с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишет Обозреватель.

Как отмечает синоптик, последние дни июля будут дождливыми, но очень теплыми, температура установится на уровне +27…+29 градусов. Такая погода сохранится и в начале августа.

"2 августа ожидаются небольшие дожди на востоке и юге Украины, после наступит сухая и жаркая погода. До 11 августа температура будет колебаться в пределах от 26 до 33 градусов тепла днем, и +18…+20 ночью", – говорит синоптик.

Прогноз погоды в Украине в августе от народного синоптика. Коллаж Сегодня.

В середине месяца вновь пройдет небольшой дождь, и с 20-х чисел августа в Украину придет долгожданная прохлада, отмечает Горбань.

"Уже с 23 августа температура снизится до +20…+22 градусов днем, а ночью до +12…+13. На юге будет чуть теплее – до +25 днем, и +16…+18 ночью. В последние дни месяца температура воздуха снизится еще на пару градусов", – утверждает синоптик.

По сравнению с июлем, август действительно будет не богат на дожди, прогнозирует Горбань. По его данным за месяц по Украине выпадет до 22 мм осадков в зависимости от региона, сравнительно с 55 мм во втором месяце лета.

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.