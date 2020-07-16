Осенью выбираем мэров, гостиницу в Киеве продали дешевле премии Коболева

Фонд госимущества продал гостиницу Днепр в самом центре Киева – на углу Крещатика и Европейской площади. Цена на первый взгляд рекордная – более 1,1 млрд грн. Но это смотря с чем сравнивать. Например, члены правления Нефтегаза – Коболев и другие получили годовые премии и бонусы даже на большую сумму – более 1,2 млрд грн. Теперь их премии выглядят более наглядно в виде 12-этажной гостиницы в самом сердце столицы.



Рада назначила местные выборы на 25 октября. Они должны состояться несмотря на коронавирус. Будут выбирать мэров городов, депутатов гор- и облсоветов, а также сельских голов объединенных территориальных общин. Главные битвы ожидаются за кресла градоначальников городов-миллионников. Кличко, который за 6 лет не построил ни одной станции метро и новой транспортной развязки сразится с бывшим мэром Харькова Добкиным. Но главным конкурентом Кличко станет выдвиженец Зеленского. Слуга народа пока держит интригу и не называет кандидата.



Украина отменила обязательную 2-недельную обсервацию для граждан, возвращающихся из Албании и Египта. Раньше надо было бороться с плохо работающим приложением Дия. Но теперь это позади.

Сейчас Албания и Египет едва ли не самые популярные для украинцев, поскольку открыты для морского отдыха.



Правозащитная организация Human Rights Watch вступилась за украинскую журналистку Сергацкову. Она стала получать угрозы от ультраправых, когда написала об их связи с организацией StopFake. Та должна была помочь очистить фейсбук от языка ненависти. А на самом деле получилось наоборот – продвигали в фейсбуке националистические взгляды. Из-за угроз Сергацкова вынуждена была покинуть Киев.



Вот история как фейсбук заблокировал издание Сергацковой за критику неонацистов. Она нашла связь между главным лицом StopFake Марко Супруном (муж бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун) и праворадикалами. Марко ходит на мероприятия группы "Сокира перуна", которая отрицает холокост. Разве может такой человек бороться с языком ненависти в фейсбуке?



Депутат Вятрович сделал неожиданное для него признание – в дивизии СС "Галичина" украинцев заставляли воевать силой. И к тому же назвал это трагедией. Это неожиданно, поскольку именно Вятрович стоит за сменой политики исторической памяти последних лет. При нем началась массовая героизация ОУН-УПА, что понравилось далеко не всем регионам Украины. При Вятровиче символы дивизии СС Галичина стали популярны в Украине как никогда ранее.



Ближайшую неделю синоптики обещают умеренное тепло и переменную облачность.

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