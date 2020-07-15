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15 июля 2020, среда, 20:15 34
СМИ 2020-07-15T20:30:02+03:00
Українські Новини
Журналистка покинула Киев из-за угроз ультраправых после публикации об их связях с партнерами Facebook

Журналистка покинула Киев из-за угроз ультраправых после публикации об их связях с партнерами Facebook

Сергей Паламаренко
угроза жизни, Праворадикалы, Екатерина Сергацкова, Заборона
Екатерина Сергацкова. Фото: Facebook
Екатерина Сергацкова. Фото: Facebook

Украинская журналистка, редактор издания "Заборона" Екатерина Сергацкова была вынуждена покинуть Киев после того, как в ее адрес начали поступать угрозы националистов из-за материала о связях между ультраправыми и украинскими партнерами социальной сети Facebook.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Так, 3 июля в "Забороне" вышел материал, соавтором которого была Сергацкова. В нем описывалась связь между неонацистскими группами и украинской организацией Stopfake, работающей в качестве партнера по проверке фактов в Facebook. В статье подробно описаны несколько случаев, когда одно из публичных лиц неправительственной организации появлялось рядом с ультраправыми музыкантами, отрицающими Холокост (посвятив связям Stopfake и ультраправых целую серию публикаций).

Также Facebook удалил более раннюю статью "Забороны" о крайне правом активисте Денисе Никитине. StopFake отреагировала на обвинения заявлением, в котором говорилось, что организация никогда не блокировала материалы, и, что подобные обвинения - это пророссийский заговор.

Новая статья вызвала бурную реакцию в соцсетях и среди представителей власти. В субботу, 11 июля, националистически настроенный журналист Роман Скрипин опубликовал фото 5-летнего сына Сергацковой и предполагаемое ее место жительства. Также он обвинил журналистку в том, что она является агентом Кремля. После чего пользователи Facebook стали публиковать информацию об адресе Сергацковой, а также угрожать ее убить.

После многочисленных жалоб оригинал сообщения в Facebook и комментарии крайне правых активистов были удалены. Но дополнительные агрессивные посты этого же журналиста остаются нетронутыми. "Вы блокируете один пост, - написал Скрыпин, - а я напишу еще 10".

В понедельник, 13 июля, Сергацковой пришлось покинуть украинскую столицу со своей семьей из-за опасений за свою жизнь.

Сергацкова сообщила об угрозах полиции, но не ожидает реальной защиты.

Как отметило издание The Independent, ранее травля журналистов со стороны праворадикалов приводила к убийствам.

Напомним, что в 2015 году журналист и писатель Олесь Бузина был убит через день после утечки его адреса на сайте "Миротворец". Год спустя журналист Павел Шеремет был убит в своей машине в центре Киева. Официальное расследование до сих пор не привело к появлению убедительных подозреваемых, хотя другое расследование, проведенное его коллегами, предполагало, что Служба безопасности Украины могла что-то знать об этом.

"Мы не чувствуем себя в безопасности, а чиновники молчат. Как вы можете чувствовать себя в безопасности, зная, насколько сильно праворадикалы связаны с полицией и службами безопасности?" - сказала Сергацкова. 

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