Украинская журналистка Сергацкова получает угрозы убийства, - Human Rights Watch

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет о том, что независимая украинская журналистка Катерина Сергацкова получает угрозы убийства.

Об этом говорится в сообщении организации, передают Українськi Новини.

"Украинская журналистка, которая писала о предполагаемом влиянии ультраправых групп на организацию, проверяющую факты, получает угрозы убийства, и ее личная информация была опубликована в Интернете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергацкова, соучредитель интернет-издания "Заборона", подвергалась нападкам в Facebook, где люди размещали информацию в ней, включая ее домашний адрес, фотографию ее дома и фотографии ее 5-летнего сына.

Сергацкова рассказала, что она связалась с адвокатом, чтобы подать в полицию отчет о постах.

"Журналистам не нужно бояться за свою жизнь из-за того, что они сообщают. Украинские власти должны немедленно расследовать эти угрозы и обеспечить безопасность Сергацковой и ее семьи", - сказал Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Указано, что 3 июля в "Заборона" была опубликована статья, в которой подробно описывались предполагаемые дружеские отношения между лидерами крайне правых или неонацистских групп и директорами некоммерческой организации StopFake, цель которой - остановить распространение ложной информации об Украине.

В статье "Заборона" цитировалось несколько комментаторов, которые предположили, что эти дружеские отношения повлияли на редакционный выбор StopFake, который, по их словам, стал более националистическим и сочувствующим крайне правым в последние годы.

StopFake ответил заявлением, оспаривающим претензии, утверждая, что они были частью более широкой тенденции "преследования и запугивания со стороны пророссийских СМИ".

Но вскоре эта размолвка была подхвачена онлайн-комментаторами, которые угрожали Сергацковой за то, что они называли пророссийской пропагандой.

"11 июля 2020 года украинский журналист с более чем 130 000 подписчиков в своем аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию Сергацковой с ее сыном, опубликовал подробности о ее личной жизни и предположил, что она работает в российских спецслужбах. В комментариях к этому сообщению пользователи угрожали ей смертью и физическим насилием и опубликовали ее адрес, а также фотографии ее дома. Хотя пост, по-видимому, был удален, журналист продолжал писать другие оскорбления и ложные сведения о Сергацковой, которые были широко распространены", - говорится в сообщении.

Указано, что большое количество постов упоминало гражданство Сергацковой как основание для угроз и обвинений.

Отмечается, что Сергацкова родом из России, отказалась от своего российского гражданства, чтобы стать гражданкой Украины в 2015 году.

Также она получила несколько наград за свои репортажи о конфликте на востоке Украины и в других местах.

Сергацкова заявила, что раньше подверглась онлайн-преследованиям, особенно за расследование работы украинских служб безопасности.

Но она сказала, что индивидуальный характер и степень преследования на этот раз заставили ее бояться.

Human Rights Watch отмечает, что преследования и угрозы в Интернете журналистов или других лиц, воспринимаемых как "пророссийские", стали более заметными после российской оккупации Крыма в 2014 году и последующих боевых действий поддерживаемыми Россией вооруженными группами на востоке Украины.

Отмечается, что в 2016 году на сайте "Миротворец" были опубликованы имена и личные данные сотен журналистов и других лиц, которые были аккредитованы для работы поддерживаемыми Россией вооруженными группами, которые являются де-факто властями в некоторых районах восточных районов Донецка и Луганска, и обвиняли их в сотрудничестве с террористами.

Указано, что был достигнут незначительный прогресс в уголовном расследовании, которое было открыто в 2017 году на веб-сайте, несмотря на продолжающееся давление со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Украинское правительство должно защищать журналистов, когда им угрожают и преследуют, в том числе, когда это преследование происходит в Интернете. Украина должна защищать свободу слова и защищать Сергацкову и других, которые неоднократно становятся жертвами законной журналистики", - добавил Уильямсон.

Как сообщали Українськi Новини, Международная правозащитная организация Human Rights Watch отмечает сохранение рисков для СМИ и продолжение насилия со стороны правых радикалов в Украине в 2019 году.