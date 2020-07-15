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15 июля 2020, среда, 06:30 149
Жизнь 2020-07-15T07:30:02+03:00
Українські Новини
В Карпатах снова ожидаются дожди, - прогноз Гидрометцентра

В Карпатах снова ожидаются дожди, - прогноз Гидрометцентра

Елена Литвин
Погода, Дожди, Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь, Карпаты, горы. Фото: skyscrapercity.com
Дождь, Карпаты, горы. Фото: skyscrapercity.com

В то время как синоптики ожидают катаклизмов в Украине из-за аномальной жары, отдел агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра заявляет, что в Карпатах снова ожидаются дожди с 18 июля, при этом средняя температура воздуха по Украине 16-17 июля прогнозируется +23...+25 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"На 18 число формируется высотный циклон и там (в Карпатах) возможны дожди длительные и значительные, но пока такого количество дождей, которые привели к наводнениям, не прогнозируется", - сказала она.

Адаменко отметила, что в ближайшее время погода будет стабильной и не жаркой, ожидается перерыв в осадках 18-19 июля по всей территории Украины, однако в остальное время возможны осадки.

В частности 15-16 июля осадки прогнозируются на северо-востоке - в Сумской и Харьковская областях.

При этом, по словам Адаменко, 16-17 июля Украина будет находится в комфортном температурном режиме - +23...+25 градусов, на Юге температура воздуха 18-19 июля может достигнуть +30...+32 градусов.

Как сообщали Українськi Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

14 июля прогнозировали сильное похолодание и град.

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