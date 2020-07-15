Рада назначила местные выборы на 25 октября

Верховная Рада назначила местные выборы на воскресенье, 25 октября. За принятие проекта постановления № 3809 проголосовали 326 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Принятием документа парламентарии назначили очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье 25 октября 2020 года.

Документом предусмотрено, что выборы депутатов парламента Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя, в отдельных районах городов, селах и поселках Донецкой и Луганской областей не проводятся.

Также не проводятся выборы депутатов областных советов в Донецкой и Луганской областях в связи с невозможностью обеспечения представительства в них общих интересов территориальных общин, сел и поселков, городов Донецкой и Луганской областей.

Постановлением предусмотрено, что очередные местные выборы не проводятся, в случае назначения первых выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года.

При этом выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов Крыма, а также Донецкой и Луганской областей, которые не были назначены, будут назначены в установленном отдельными законами порядке и сроки, в условиях прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии России против Украины после вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Россией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановление полного контроля Украины над государственной границей Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях; обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендовал парламенту назначить местные выборы на воскресенье, 25 октября.

Также на выборах голосовать можно по месту проживания, а не прописки.