После негативных тестов на коронавирус не удавалось отключить приложение "Дій вдома": Минцифры обвинил лаборат

В СМИ появилась информация о том, что даже после наличия негативного теста на коронавирус лицу не удалось прекратить работу приложения "Дій вдома". Более того, никто не мог ответить куда обращаться с вопросом о прекращении его действия и кто может помочь в этом вопросе. А министерство цифровой трансформации заявляет об ответственности лабораторий за внесение результатов тестов на коронавирус в приложение для контроля самоизоляции "Дій вдома".

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь Министерства цифровой трансформации Анастасия Рымарчук.

"Есть распоряжение, которым четко сказано, что Центр общественного здоровья должен обеспечить лабораториям возможность вносить данные касательно результатов ПЦР-тестов", - сказала она.

Рымарчук отметила, что после этого Минцифры получает номер телефона лица с негативным ПЦР-тестом и прекращает работу приложения для такого лица.

По ее словам, Минцифры занимается исключительно технической стороной вопроса и не имеет доступа к базе данных.

"База нам не принадлежит, мы ее держателями не являемся", - подчеркнула она.

Согласно распоряжению, полученному от Рымарчук, от 30 июня 2020 года, которое подписал министр здравоохранения Максим Степанов, лаборатории действительно должны самостоятельно вносить данные о результатах теста на коронавирус в Электронную систему наблюдения за инфекционными заболеваниями.

Только после этого Минцифры получает номер телефона без других личных данных и выводит номер из системы.

Как сообщали Українські Новини, граждане, согласившиеся при въезде в Украину на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", не подлежат обсервации.

Министерство цифровой трансформации создало карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции теми, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.