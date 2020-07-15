подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • "Слуга народа" Гурин будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева
15 июля 2020, среда, 16:56 430
Политика 2020-07-15T17:15:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" Гурин будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева

"Слуга народа" Гурин будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева

Ольга Фандорина
Праймериз, Партия
Дмитрий Гурин. Фото: glavcom.ua
Дмитрий Гурин. Фото: glavcom.ua

Председатель подкомитета по вопросам местного самоуправления и органов самоорганизации населения комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявляет, что будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"У меня хорошая новость - я иду на праймериз мэра столицы, потому что я хочу изменить Киев и потому что меня не устраивают все другие варианты без вариантов", - написал он.

По словам Гурина, 2 недели назад киевская партийная организация "Слуги народа" разработала порядок отбора единого кандидата от партии.

При этом депутат поставил под сомнение проведение полноценной процедуры праймериз.

"Это полноценная процедура - с представлением программ, дебатами, несколькими уровнями отбора и большим количеством внимания от СМИ. Но выглядит так, что на нас забили и никакой полноценной процедуры праймериз не будет, а будет вместо нее очередной конкурс красоты - и, вместо возможности выбора, мы снова получим кота в мешке. Поэтому я решил не ждать, пока объявят сбор документов для кандидатов (ибо выглядит так, что могут и не объявить) и заявить о своем решении", - подчеркнул Гурин.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и Ирина Верещук заявили об участии в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия сообщил, что партия намерена объявить результаты праймериз в конце июля.

Дубинский также будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Больше новостей о: Праймериз Партия "Слуга народа" Дмитрий Гурин Выборы мэра Киева

Рада назначила местные выборы на 25 октября
Зеленскому грозит штраф до 1700 гривен за недекларирование существенных изменений в имуществе
Новости
Гостиницу "Днепр" продали за 1,1 млрд гривен. Новый хозяин обещал сохранить название 17:17
С сегодняшнего дня Эйфелева башня полностью открылась для посетителей 17:06
Экс-нардеп Емец назвал русский "языком животных" 16:59
"Слуга народа" Гурин будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева 16:56
Харьковская область вернулась в список несоответствующих критериям смягчения карантина, а Одесская из него выбыла. Какие области не соответствуют нормам 16:42
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
В Украине хотят ввести пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами 23:51
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены 09:22
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok