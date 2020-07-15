"Слуга народа" Гурин будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева

Председатель подкомитета по вопросам местного самоуправления и органов самоорганизации населения комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявляет, что будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"У меня хорошая новость - я иду на праймериз мэра столицы, потому что я хочу изменить Киев и потому что меня не устраивают все другие варианты без вариантов", - написал он.

По словам Гурина, 2 недели назад киевская партийная организация "Слуги народа" разработала порядок отбора единого кандидата от партии.

При этом депутат поставил под сомнение проведение полноценной процедуры праймериз.

"Это полноценная процедура - с представлением программ, дебатами, несколькими уровнями отбора и большим количеством внимания от СМИ. Но выглядит так, что на нас забили и никакой полноценной процедуры праймериз не будет, а будет вместо нее очередной конкурс красоты - и, вместо возможности выбора, мы снова получим кота в мешке. Поэтому я решил не ждать, пока объявят сбор документов для кандидатов (ибо выглядит так, что могут и не объявить) и заявить о своем решении", - подчеркнул Гурин.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и Ирина Верещук заявили об участии в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия сообщил, что партия намерена объявить результаты праймериз в конце июля.

Дубинский также будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.